1 muerto y 1 siendo interrogado, después de tiroteo en Gibson Road en Columbiana

6 de septiembre de 2019 – Columbiana, Alabama – Agencias.

Aproximadamente a las 11 a.m. de esta mañana, agentes fueron llamados a la escena de un posible incidente doméstico, en Gibson Road, en la zona no incorporado del condado de Shelby. Diputados encontraron a una persona fallecida y están reteniendo a una persona, para realizar más preguntas. Los investigadores están en escena y están tratando la llamada como un posible homicidio. La oficina del alguacil, cree que la comunidad no está en peligro en este momento y es un incidente aislado.

Si tiene información sobre este incidente, comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby al 205-669-4181.