2 personas arrestadas por robo en el Condado de Cullman

11 de junio de 2020 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Los agentes e investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cullman, arrestaron a dos personas el miércoles.

La policía dice que Amanda Hope Wright, de 34 años, y Austin DeWayne Isbell, de 18 años, fueron acusados ​​de robo en tercer grado, robo de propiedad en tercer grado y posesión de parafernalia de drogas. Wright también tiene una orden de arresto por drogas, en el condado de Morgan.

Se informó a las autoridades de un robo en el área de Crane Hill, en una residencia en Smith Lake. Según la policía, los sospechosos robaron un remolque para botes que se encontraba en la residencia y otros varios artículos dentro de la residencia.

“Elogio a los agentes e investigadores por arrestar a estos sospechosos, que no son del condado de Cullman, que vinieron aquí para cometer delitos. Me alegra que también hayamos podido recuperar la propiedad de las víctimas”, dijo el sheriff Matt Gentry. “También me gustaría agradecer a los diputados e investigadores que trabajan constantemente, para hacer que nuestra comunidad sea más segura, arrestando a estos sospechosos”.

Wright e Isbell se encuentran detenidos, en el centro de detención del condado de Cullman, sin fianza.