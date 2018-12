5 manifestantes por el tiroteo en el centro comercial de Hoover, arrestados

13 de diciembre de 2018 – Agencias.

Cinco manifestantes en Hoover se enfrentan a cargos, a raíz del tiroteo de un hombre negro en la noche de Acción de Gracias, en Riverchase Galleria.

El organizador de la protesta Carlos Chaverst Jr., de 25 años, fue la última persona arrestada el martes, alrededor de las 7:30 p.m., durante una protesta en la cárcel de Hoover City.

La policía dijo que Chaverst tenía tres órdenes pendientes, por conducta desordenada. Después de que se emitieron esas órdenes, Chaverst se entregó a la policía.

Chaverst dirigió a un grupo de aproximadamente 40 personas en una manifestación en la cárcel y fue liberado 25 minutos después de haber sido fichado.

Las protestas se producen después del tiroteo de E.J. Bradford Jr., por un oficial de policía de Hoover, en el centro comercial.

Los manifestantes dijeron que quieren el video de ese tiroteo.

“Queremos justicia y queremos algunas respuestas”, dijo Chaverst. “La familia no ha visto el video. La familia no sabe nada de lo que está pasando. La policía tardó cinco días y la ciudad tardó cinco días en salir y emitir una disculpa a la familia. El alcalde todavía tiene un trabajo. El jefe de policía todavía tiene un trabajo. No se ha hecho nada”.

Chaverst dijo que está llamando a un boicot económico en la ciudad de Hoover, mientras continúan las protestas.

El nombre del oficial involucrado en el tiroteo, no ha sido divulgado, pero ese oficial está en licencia administrativa pagada, en espera de la investigación.