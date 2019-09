A cualquiera nos puede pasar

6 de septiembre de 2019 – Por: El Director.

Solamente cuando las fuerzas de la naturaleza golpean con su furia a nuestros vecinos, nos pasa por la mente que eso mismo nos pudiera suceder a nosotros, aun la tecnología con todos sus avances es incapaz de predecir con exactitud los lugares por donde pudieran pasar estos meteoros. El huracan Dorian, es uno de esos fenómenos naturales que no se pudieron predecir con buena aproximación, inicialmente se hablaba que tomaría una ruta por encima de Puerto Rico, gracias otros factores atmosféricos que desviaron el huracán no pasó por allí, de triste recordación cuando María, otro meteoro, dejó a su paso desolación, que aun hoy, todavía en algunos lugares se ve su huella, pero Dorian si golpeó fuertemente a la Bahamas, como todos hemos visto su furia reflejada en la fotografías y videos mostrados y solo hasta ahora, después que se enfiló su paso hacia las carolinas, podemos darnos cuenta de la verdadera magnitud de la tragedia.

El hecho es que estos fenómenos naturales pueden afectarnos en cualquier momento a nosotros y no está por demás recordar las precauciones que debemos tomar para evitar, lo más importante: perdida de vidas humanas, los bienes materiales como todos sabemos, son prestados y se pueden recuperar, lo que no entra dentro de este inventario es la vida de las personas, quizás se pudieron salvar, si hubiésemos sido prevenidos.

La temporada de huracanes termina en octubre y ojalá no vengan más, pero si ocurre, debemos estar muy atentos y cautelosos, no solo son huracanes, los tornados en Alabama, no son de grata recordación, todos los fenómenos naturales pueden llegar a golpear nuestras puertas cuando menos lo pensemos, por eso quiero dejar para que las lean las recomendaciones que debemos tomar:

¿Que debe de hacer ante la presencia de un huracán?

Planee una ruta de evacuación. Póngase en contacto con la oficina de manejo de emergencias y pregunte por el plan de preparación para huracanes de la comunidad. Este plan debe incluir información acerca de las rutas de evacuación más seguras y los refugios cercanos.

Tenga a la mano suministros para casos de desastre.

Linterna y pilas adicionales.

Radio portátil, operado con pilas, y pilas adicionales.

Botiquín y manual de primeros auxilios.

Alimentos y agua de emergencia.

Abridor de latas no eléctrico.

Medicamentos esenciales.

Dinero en efectivo y tarjeta de crédito, junto con sus documentos.

Zapatos resistentes

Haga los arreglos para las mascotas

Es posible que no se admitan mascotas en los refugios de emergencia por razones sanitarias y de espacio. Póngase en contacto con la sociedad humanitaria de su localidad para que le proporcionen información de refugios para animales en la zona.

Asegúrese de que todos los miembros de la familia sepan como reaccionar después de un huracán.

Enseñe a los miembros de la familia cómo y cuándo desconectar el gas, la electricidad y el suministro de agua. Enseñe a los niños cómo y cuándo llamar a la policía o departamento de bomberos y qué estación de radio sintonizar para escuchar información de emergencia.

Proteja sus ventanas: Las contraventanas permanentes son la mejor protección. Un método más barato consiste en colocar paneles de madera contrachapada. Use tablones de madera de 1/2 pulgada – la madera contrachapada marina es la mejor – corte a la medida de cada ventana. No olvide marcar qué tablón es para qué ventana. Perfore agujeros cada 1/8 pulgadas para los tornillos. Haga esto mucho antes de que llegue la tormenta. Pode o corte las ramas muertas o débiles de los árboles.

Elabore un plan de comunicación de emergencia: En caso de que los miembros de la familia se separen unos de otros durante un desastre (una posibilidad real durante el día cuando los adultos se encuentran en el trabajo y los niños en la escuela), tenga un plan para volver a reunirse.

Pida a un pariente o amigo que viva fuera del estado que actúe como el “contacto de la familia”. Después de un desastre, a menudo es más fácil hacer llamadas de larga distancia. Asegúrese de que todos en la familia sepan el nombre, dirección y teléfono de la persona de contacto.

Estas son algunas recomendaciones básicas, pero desde luego hay otras, de todas formas, reúnase con el grupo de vecinos y familiares, planeen que otras medidas tomar en caso de la proximidad de un fenómeno natural, que ojalá nunca suceda, pero lo más probable es que si va a ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas.

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC