Adiós 2018 – Bienvenido 2019

28 de diciembre de 2018 – Por: El Editor – Ing. Jairo Vargas.

Como todos los años, el 2018 ha dejado su huella en la mente de todos, para muchos fue un buen año, para otros no tanto y para otros, se caracterizó por la huella de dolor que dejo en muchas familias. Este es un recordatorio de lo mas impactante durante el 2018

Si recorremos desde sus inicios cada mes tuvimos que resaltar alguna nota que causó conmoción entre los habitantes de pueblos y ciudades como el ataque en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Perkland al sureste de Florida en febrero donde hubo más de 17 muertos y cerca de 60 heridos. Un joven de 19 años alumno del centro estudiantil fue el causante de los disparos fatales en esta escuela.

El presidente Trump desde luego ha sido noticia durante el año que esta terminando y cada uno de sus actos ha causado gran controversia, pero sin lugar a duda, el causado por la separación de familias fue uno de los actos que más impactó y que causó repudio mundial, lo que consiguió que firmara una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias migrantes que fueran detenidas al entrar al país sin autorización. Imágenes de niños encerrados en jaulas en la frontera y grabaciones de audio de niños que lloran y claman por sus padres fueron impactantes y la causa del repudio mundial.

La elección de López Obrador marcó un antes y después de la política mexicana luego de más de ochenta años de los partidos tradicionales un socialista es elegido como presidente de México con abrumadora mayoría, sus nuevas leyes para darle vuelta al país lo ponen en la mira de todos en el mundo, quien ven con muy buenos ojos los cambios que se realicen y que pueden servir como ejemplo a muchos de los países latinos que tienen problemas comunes. Líderes de todo el mundo lo felicitaron efusivamente.

En lo deportivo, como no destacar el Mundial de Rusia 2018 que mostró que ya no hay equipos pequeños, una Moscú impresionante por su orden y belleza y donde Latino News con su editor tuvieron la fortuna de presenciar en vivo varios de los partidos de este mundial que fue todo un éxito y que nos enseñó una cara muy diferente de las ciudades rusas que quizás no nos imaginábamos; su orden, su seguridad, su atención con los visitantes y la belleza de sus ciudades en especial Saint Petersburgo enmarcada por la belleza de la mujer rusa, mostraron un país muy diferente al que creíamos.

Desafortunadamente el abuso de menores por parte de sacerdotes, pastores y religiosos siguió imprimiendo el 2018, más 1000 niños fueron abusados por sacerdotes en Pensilvania EE. UU. esto fue solo una muestra de lo que ha venido ocurriendo aquí y en muchos de nuestros países latinos en los que “sacerdotes pederastas” emplearon la fe de las víctimas y su confianza en ellos como líderes religiosos para abusarlos y silenciarlos, así ocurrió en Pensilvania donde empleaban rituales religiosos y símbolos de la fe y la amenaza de una eternidad en el infierno con el fin de tocar, abusar y violar a menores, según reportes del jurado investigador.

En materia de huracanes sin ser tan mortíferos como los del año anterior, también el 2018 tuvo algunos que devastaron poblaciones costeras como el huracán Michael que descargó lluvias torrenciales en Georgia y las Carolinas tras impactar fuertemente parte de la Florida

Nuevamente en materia migratoria la caravana que partió a comienzos de Octubre con miles de migrantes desde Honduras, se constituyó en la nota predominante durante el último trimestre del año, debido a las implicaciones de todo tipo que ha generado y aun lo sigue haciendo, tanto en el escenario político como humano, donde se han esgrimido diferentes formas de detenerlos, incluido, según Trump, de un cierre con la frontera mexicana, el tema de la caravana ha sido explotado por los medios que muestran escenas desgarradoras que implica una larga y penosa marcha como esta: madres, niños, ancianos y personas de diferentes edades que buscan salir de la violencia que amenaza sus vidas marcadas por una pobreza extrema, generada por malos gobiernos y además corruptos, pero que también hay que decirlo: su dolor y penosa situación ha servido de ingredientes manejados hábilmente con intereses políticos.

Las elecciones de noviembre dejaron a los demócratas con el control de la Cámara en la que fueron varios los escaños recuperados por el partido opuesto al de Trump, aumentando la brecha que separa a demócratas y republicanos, aunque para ser franco, no fue la tan esperada “ola azul” y más bien, los comicios de la mitad del periodo en Estados Unidos, a mi parecer, fue un empate entre las ideologías opuestas del país.

La madre naturaleza, siguió ensañándose con California y los incendios no dieron tregua, con el más mortífero de la historia, en el que medio centenar de personas murieron y miles de residentes perdieron sus viviendas arrasadas por el fuego por los devastadores incendios forestales, que muchos achacan al cambio climático.

EE. UU, México y Canadá por fin firman en Argentina, en el marco de la cumbre del G-20, el nuevo tratado comercial de America del Norte denominado T-MEC, fueron largos mese de tira y afloje que finalizó a comienzo de diciembre.

La muerte de el expresidente George Bush, también marcó titulares en todos los medios. El presidente que manejó el país durante el final de la Guerra Fría, George Herbert Walker Bush. Paz en su tumba.

Claro, fueron muchos otros los titulares que fueron noticia durante el 2018, sin embargo; fue menos catastrófico que otros años ya que, aunque en la parte económica, fue un excelente año y la taza de desempleo la menor en muchas décadas, el país en el tema migratorio se resintió mucho y no se ve en el horizonte cercano la tan ansiada reforma migratoria, que es la esperanza de muchos de nuestros compatriotas. ¿Que nos traerá el nuevo año? Como todos esperamos y son también mis deseos: un 2019 lleno de amor, paz, trabajo, salud y educación.

Gracias por leer y compartir mis editoriales.

El Editor

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC