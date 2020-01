Adolescente con pistola cerca de las escuelas de Saks detenido

17 de enero de 2020 – Condado de Calhoun, Alabama.

El sheriff del condado de Calhoun, Matthew Wade, dice que un joven de 15 años que fue sorprendido con un arma de fuego en el campus de la escuela secundaria Saks el viernes, provocó el cierre de tres escuelas.

Wade dice que los investigadores no han determinado si el adolescente tenía intención de hacer daño a alguien en la escuela.

El adolescente, que según Wade no era estudiante de Saks, fue visto en el estacionamiento de la Saks High School con un arma, y una persona anónima llamó a la policía.

Las tres escuelas públicas de Saks, que son adyacentes entre sí, fueron cerradas temporalmente.

La policía de Anniston, el oficial de recursos de la escuela y más diputados del Condado de Calhoun llegaron rápidamente a la escena y tomaron al menor bajo custodia. También confiscaron la pistola.

Las Escuelas Secundarias, Intermedias y Primarias de Saks son parte del sistema escolar del Condado de Calhoun, y utilizan a los diputados del condado como oficiales de recursos escolares. Sin embargo, la comunidad de Saks es parte de la jurisdicción de la policía de Anniston, de ahí su participación en el caso.

El sheriff Wade dice que el adolescente estaba en camino a la residencia de una mujer.

“No podemos demostrar que había mala voluntad hacia la escuela. No tenía ninguna motivación para ninguna persona en particular en Saks. Pero en el clima actual, nunca se sabe. Un joven de quince años que anda por ahí con un arma no es algo bueno en primer lugar”, dijo Wade a los periodistas.

Wade dice que depende del fiscal del distrito decidir si el adolescente será juzgado en el Tribunal Juvenil del Condado de Calhoun. Wade dice que hizo que se le acusara de un delito no relacionado con el incidente de la escuela.