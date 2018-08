ADPH investiga varios casos de Zika y virus del Nilo Occidental entre los residentes de Alabama

14 de agosto de 2018 – Birmingham, Alabama – Agencias.

El Departamento de Salud Pública de Alabama, dice que están investigando varios casos de Zika y virus del Nilo Occidental, en residentes de Alabama. El departamento confirma que están investigando para determinar la posibilidad de 3 casos en el condado de Shelby.

ADHP dice que en cada caso confirmado, la persona estaba fuera del país en áreas donde el virus prevalece cuando lo contrajeron. ADHP dice que el riesgo de que los mosquitos propaguen el virus en Alabama es bajo.

“Los mosquitos pueden transmitir virus cuando muerden, causando enfermedades que van desde leves a severas ó incluso fatales”, según Sherri Davidson, epidemióloga estatal interina.

El estado está instando a los residentes, a usar medidas de protección contra las picaduras de mosquitos.

Según el ADPH, el virus del Zika solo se ha identificado en individuos que se sabe viajaron a zonas donde se sabe que Zika es endémico y dicen que hasta la fecha no ha habido transmisión local. En un comunicado de prensa el lunes, la UAB informó que había un caso confirmado de Zika en el condado de Shelby.

“La mejor forma de evitar contraer una enfermedad por un mosquito, es reducir el riesgo de picadura”, dijo la doctora Dee Jones, veterinaria estatal de salud pública.

El CDC recomienda mantener los mosquitos fuera de su piel y fuera de su patio siguiendo estas recomendaciones:

• Cuando salga al aire libre, use repelentes registrados por la EPA que contengan un 20 por ciento de DEET en la piel ó permetrina en la ropa. Siga las instrucciones de la etiqueta cuidadosamente cuando use cualquier repelente. Los repelentes no deben usarse en bebés menores de 2 meses.

• Use mangas largas holgadas y pantalones largos.

• Instale ó repare cortinas en ventanas y puertas. Use aire acondicionado, si está disponible.

• Vacíe el agua estancada de artículos que se encuentren fuera de las casas, como macetas, cubos, llantas viejas y piscinas para niños.

• Limpie las canaletas obstruidas y despeje las zanjas de drenaje y las tuberías de escombros.

Para obtener más información sobre los repelentes, visite: http://cfpub.epa.gov/oppref/insect