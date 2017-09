Al menos 230 muertos, uno de ellos español, tras el terremoto de 7,1 grados que ha sacudido México

20 de septiembre de 2017 – Agencias.

La tierra volvió a temblar en México doce días después del considerado como mayor temblor de la historia del país que deja de momento 230 muertos. El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha informado en su cuenta oficial de Twitter de que el balance de fallecidos había subido, siendo Ciudad de México la zona más afectada, con un centenar de víctimas mortales.

Entre las víctimas hay al menos un ciudadano español, según han podido confirmar la embajada y el consulado españoles que, además, están tratando de localizar a otra decena de personas.

Según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID), el consulado ya ha contactado con la familia de la víctima, que ha identificado su cadáver. Se trata de un español residente en el país e inscrito como tal en el registro de matrícula consular.

Embajada y consulado activaron ya el martes la célula de crisis y están en contacto con las autoridades locales, tratando de contactar con la colonia española y atendiendo a familiares en México y en España.

El teléfono de emergencia consular es el 5542468136. Exteriores ha facilitado además otros teléfonos del consulado general de España en México disponibles para información: 52804383, 52817113, 52804758 y 52804633.

Distribución de los muertos

«Hasta el momento se reportan 225 fallecidos: 86 en Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en Estado de México, 4 en Guerrero y uno en Oaxaca», ha indicado en un breve mensaje en la citada red social. Puente ha actualizado así al alza el balance de víctimas mortales causadas por el potente seísmo, tras haber informado minutos antes de un total de 216 muertos.

Esta vez el epicentro del seísmo, notificado a las 13:14 hora local, se ha registrado en el Estado central de Morelos, a una escasa profundidad de 57 kilómetros y ha dejado, según estimaciones provisionales, un centenar de muertos y otros tantos desaparecidos. Esa distancia ha sido la que ha provocado que un terremoto de 7,1 grados se haya sentido con mayor intensidad que el de 8,2 del 7 de septiembre.

Varios edificios se vinieron abajo tras el temblor en Puebla, Morelos y el Estado de México atrapando a decenas de personas bajo los escombros. En la capital mexicana la casualidad ha querido que dos horas antes del seísmo se organizara un simulacro anunciado desde hace días por las autoridades. Nadie esperaba el fatal desenlace. Las colonias o barrios de Roma y Condesa donde vive buena parte de la comunidad extranjera han sido las más afectadas. Este corresponsal, residente en estos barrios, veía cómo el edificio de seis plantas que tenía frente a sí se colapsaba en apenas unos segundos al ritmo del temblor. El quinto piso ya no existía, aunque por suerte el edificio desde donde escribo esta crónica se mantiene intacto.

Caos y destrucción

Durante los primeros minutos, la situación en las calles es de caos absoluto. La gente asustada inunda las avenidas y se tapa con lo que puede las vías respiratorias para no intoxicarse con las fugas de gas. Se escuchan caer escombros de fondo, no hay señal en los teléfonos y la gente no puedo comprobar que sus familiares se encuentran bien. En la avenida Álvaro Obregón, epicentro de esta colonia cosmopolita, cientos de médicos, enfermeras y pacientes montaban un improvisado hospital de campaña en un boulevard ajardinado ante la atenta mirada de los asustados viandantes.

En la capital, 27 edificios resultaron destruidos y se teme que haya personas atrapadas. Los equipos de rescate y los vecinos trabajan para rescatar a muchas personas que se teme se encuentran bajo los escombros en muchas zonas de la capital mexicana.

El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz, informó de la muerte de 54 personas en ese estado del centro de México, en el que el municipio de Jojutla fue «el que mayor impacto ha tenido». También declaró a Milenio Televisión que se registró la caída de un puente en la carretera que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco a la altura del municipio de Xochitepec, y de otro en la autopista que va de Tepoztlán Ðacia Cautla.

«No hay paso» en dichas infraestructuras, dijo el secretario de Gobierno local, quien llamó a la ciudadanía a utilizar vías alternativas. Quiroz añadió que el sistema hospitalario se encuentra en valoración, mientras que ninguna escuela colapsó en Morelos.El terremoto provocó escenas de pánico en el 32º aniversario del poderoso seísmo que causó miles de muertos en 1985. «Escuché la alerta sísmica y salimos todos. Los clientes salieron con nosotros y cerramos la tienda a la espera de saber qué pasó», dijo a Efe Rubén, un empleado de una tienda. «Nos sacaron a la calle, una ventana se cayó, algunas paredes se cuartearon. Pedí permiso para ir por mi hijo, él está con mi mamá. Tiene seis meses y nadie contesta en la casa», indico Fabiola, empleada en una empresa de seguridad.

La aerolínea Aeroméxico anunció la cancelación de todos sus vuelos desde el aeropuerto Benito Juárez de la capital, mientras se revisan las instalaciones por motivos de seguridad. La mayoría de los vuelos que tenían previsto aterrizar en Ciudad de México han sido desviados a las ciudades cercanas de Toluca y Querétaro.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, regresó a la capital y convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. Peña Nieto se dirigía al sureño Estado de Oaxaca cuando se produjo el movimiento telúrico, que destruyó más de una veintena de edificios de la capital, así como en los estados de Morelos, Puebla y México.

Las actividades escolares fueron suspendidas hasta nuevo aviso, así como la sesión bursátil, para salvaguardar la seguridad del personal y de las instalaciones. Las Fuerzas de Seguridad han sido desplegadas en las zonas afectadas para apoyar las labores de rescate, mientras que los hospitales privados y públicos atienden a la población damnificada.

La Casa Real trasladó anoche su solidaridad a las autoridades y al pueblo de México tras el «trágico» terremoto. «España con México. Toda nuestra solidaridad con víctimas y afectados por el nuevo y trágico terremoto. Todo nuestro apoyo a sus autoridades», subrayó en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter.