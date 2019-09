Al menos cuatro muertos y decenas de desaparecidos tras incendiarse un barco de recreo en California

Los equipos de rescate tratan de localizar a los pasajeros de una expedición de buceo que dormían cuando la embarcación ardió de madrugada frente a la costa de Santa Barbara

2 de septiembre de 2019 – Los Angeles – Agencias.

Los equipos de rescate buscan este lunes a decenas de personas desaparecidas tras incendiarse de madrugada la embarcación de recreo en la que viajaban para una expedición de buceo. El barco ardió y se hundió en mitad de la noche con 33 pasajeros y 6 tripulantes a bordo frente a la costa de Santa Bárbara, en el sur de California. Pasadas las cuatro de la tarde locales, la Guardia Costera había informó de que había recuperado cuatro cadáveres. Otros cuatro cuerpos habían sido localizados en el fondo marino. Cinco personas, todos miembros de la tripulación, fueron rescatadas por otro barco en los primeros minutos del suceso.

Según informó el Departamento de Bomberos del condado de Ventura en una rueda de prensa, a las 3.15 de la madrugada del lunes agentes de la Guardia Costera oyeron por la radio un llamada en la que se alertaba del que el barco Conception estaba ardiendo. Se trata de una embarcación de recreo de unos 23 metros de eslora. Cuando comenzó la operación de ayuda, sobre las 3.30, el barco estaba “envuelto en llamas”, según describió la capitana Monica Rochester, de la Guardia Costera.

“Era el peor escenario posible”, dijo el sheriff Brown. “Un barco en mitad del mar y en medio de la noche. La mayoría (de los pasajeros) estarían dormidos cuando empezó el fuego. Los recursos antiincendios eran limitados. No se puede imaginar una situación peor”.

Las autoridades no han informado aún de las causas del fuego. Los supervivientes están colaborando con la investigación.

Las cinco personas rescatadas se encontraban “despiertas” y en el puente del barco, según informó Rochester. Saltaron por la borda. Fueron rescatados por otra embarcación llamada The Grape Escape. El dueño de este barco contó a The New York Times que se encontraba dormido cuando a las 3.30 de la madrugada oyó golpes en el casco. Eran los tripulantes del Conception que habían saltado al agua. Cuando salió a ayudarlos pudo ver la escena de horror en el barco vecino.

Los cadáveres recuperados en las primeras horas son de dos hombres y dos mujeres, todos adultos, según informó el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown. Por la tarde, Broen informó de que habían localizado otros cuatro cadáveres en el lecho marino, cerca de los restos del barco. Los equipos de rescate estudiaban a esa hora cómo recuperar los cuerpos, pues los restos del barco son “inestables”, según Brown.

El barco se encontraba fondeado a 20 metros de la isla de Santa Cruz. Tras incendiarse, se hundió pasadas las siete de la mañana mientras los bomberos intentaban apagar el fuego. La profundidad en ese lugar es de 16 metros. Una parte de la proa aún sobresale del agua. La Guardia Costera “está recorriendo la línea de la costa (de la isla) en busca de supervivientes”, dijo Rochester.

La isla de Santa Cruz es la mayor de las que componen el Parque Nacional de las Islas del Canal, un destino muy popular para el buceo, deportes acuáticos y avistamiento de ballenas.

En la oficina de la empresa en Santa Bárbara rechazaron hacer declaraciones a la prensa local. La embarcación tiene su amarre habitual en el puerto de Santa Bárbara y es operada por la empresa de buceo Truth Aquatics. En las especificaciones técnicas del barco, la empresa detalla que fue construido en 1981 en Long Beach y que posee equipos de salvamento (botes y chalecos salvavidas) para 110 personas. Cuenta también con 46 literas para pasajeros. Truth Aquatics opera desde 1974 y es una de las empresas más conocidas de las que ofrecen actividades acuáticas en la zona. Tenía todos los permisos en regla para operar dentro del parque nacional, según las autoridades.

Según la web de la empresa, el Conception iba a visitar este fin de semana Santa Cruz para una excursión de buceo. La expedición había partido el sábado y tenía previsto regresar a la costa este lunes sobre las 17.00 hora local. Este lunes es Labor Day, fiesta federal en todo Estados Unidos.