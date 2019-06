Alabama considera la castración química para los abusadores de niños

5 de junio de 2019 – Agencias.

Un legislador de Alabama, tiene un plan para castigar física y permanentemente a una persona, condenada por ciertos delitos sexuales contra niños.

El proyecto de ley, conocido como HB 379, obligaría a los delincuentes sexuales a someterse a una castración química, antes de salir de la cárcel.

HB 379 fue presentado por el Representante Estatal Steve Hurst, R-Condado de Calhoun.

Dijo que el proyecto de ley será para los delincuentes sexuales mayores de 21 años, que cometieron delitos sexuales contra niños. “Han marcado a este niño de por vida y el castigo debe encajar en el crimen”, dijo Hurst.

Esta no es la primera vez que Hurst presenta el proyecto de ley.

“La gente me había llamado antes cuando lo presentaba y me decía: ¿no crees que esto es inhumano? Les pregunté qué es más inhumano, que cuando tomas un pequeño bebé, y abusas sexualmente de él cuando el niño no puede. defenderse o escapar, y tienen que pasar por todas las cosas por las que tienen que pasar. Si quieres hablar de algo inhumano, eso es inhumano”, dijo Hurst.

Hurst espera que esto haga que los delincuentes sexuales se lo piensen dos veces.

“Si hacemos algo de esta naturaleza, disuadiríamos que algo como esto vuelva a suceder en Alabama y tal vez redujera los números”, dijo Hurst.

El abogado Raymond Johnson dice: “Van a cuestionarlo en virtud de la Constitución de la 8va Enmienda. Van a afirmar que es un castigo cruel e inusual para alguien que ha cumplido su tiempo y el resto de su vida tiene que ser castrado”.

Johnson dice que el abuso sexual de menores es un delito grave y ya tiene consecuencias graves, como el tiempo de prisión en prisión seguido de libertad condicional o bajo palabra.

El proyecto de ley está ahora en el escritorio del gobernador Kay Ivey para su firma.