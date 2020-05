Alabama recibe más remdesivir, distribuyendo a hospitales para tratar COVID-19

18 de mayo de 2020 – Agencias.

Esta semana, Alabama recibió dos cargamentos de una droga, que ha demostrado la capacidad de acortar las estancias en el hospital de pacientes con COVID-19 grave.

El Departamento de Salud Pública de Alabama, confirma que recibió el segundo envío el viernes y está trabajando para distribuir la droga a los hospitales con pacientes necesitados.

La primera asignación de 396 viales se recibió el martes.

Alabama recibió otros 2.200 frascos el viernes. De ellos, 1.008 ya han sido entregados a los hospitales para tratar a los pacientes.

“La entrega de los 1.192 frascos adicionales, se está coordinando con los hospitales en función de las necesidades”, dijo Ryan Easterling de ADPH. “Nuestra meta es poner el remdesivir en manos de los médicos, que tienen pacientes con una necesidad crítica de la medicación. En cuanto a cómo se seleccionaron los hospitales, se contactó a los directores ejecutivos de todos los hospitales de Alabama, para determinar las necesidades de remdesivir de todas las instalaciones. Los médicos miembros del Grupo de Trabajo del Gobernador sobre el Coronavirus, elaboraron un plan para distribuir equitativamente el limitado suministro de medicamentos”.

La UAB ha sido uno de los sitios seleccionados a nivel nacional, que trabaja en un ensayo clínico para el remdesivir.

Se está preparando para comenzar la fase dos.

Aquí están los hospitales de Alabama que recibieron el remdesivir esta semana para tratar a los pacientes: