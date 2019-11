Alex LeBarón califica masacre de familiares como “terrorismo criminal”

Alex LeBarón dijo que el asesinato de nueve familiares por grupos armados es muy doloroso, ya que no hay una explicación de lo ocurrido

5 de noviembre de 2019 – Agencias.

Alex LeBarón, miembro de la familia LeBarón, aseveró que el asesinato de nueve integrantes de su familia acontecido entre los límites de Sonora y Chihuahua, fue un acto de “terrorismo criminal” por parte de grupos armados en la zona.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, Alex LeBarón apuntó que el secuestro y asesinato de Benjamín LeBarón y Luis Widman hace 10 años es diferente, pero lo ocurrido ayer cerca de un rancho en Bavispe, Sonora, es muy doloroso debido a que no hay explicación de la masacre en la que murieron tres mujeres y seis niños.

“Estamos destrozados, cuando sucedió lo de Benjamín y Luis en 2009 enfrentábamos una causa, en contra del crimen y la extorsión, una comunidad que peleaba contra circunstancias terribles de inseguridad. Teníamos circunstancias diferentes, estábamos acechados por el crimen organizado, en una guerra declarada”, aseveró.

El integrante de la familia LeBarón no encuentra explicación por lo que que ocurrió en un camino rumbo a un rancho del poblado de La Mora, en donde incluso los menores que sobrevivieron al ataque narraron traumatizados la espeluznante forma en que actuó el comando armado.

“Ahora, son imágenes, videos de niños calcinados en los vehículos… realmente no hay palabras. La familia está destrozada, no hay una explicación de ningún tipo, no hubo amenazas, activismo social, secuestros, extorsiones, nada. Fue una situación que se dio en una caravana de mujeres acompañando a sus hijos para salir de una comunidad remota en La Mora”, recalcó.