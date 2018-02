Almagro pide sanciones «más duras» contra el chavismo y «una intervención que rescate» Venezuela

El secretario general de la OEA asegura que el régimen “se ha convertido en un estado fallido, corrupto y criminal” y lamenta que “esta dictadura no se va a ir por las buenas”

20 de febrero de 2018 – Agencias.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió a la comunidad internacional “sanciones cada vez más duras contra los bolsillos de los gobernantes y contra el régimen”, al que acusó de ser “una amenaza para la paz y la seguridad internacional”. Almagro, que participa en la décima Cumbre de Ginebra de los Derechos Humanos y Democracia, reclamó “una intervención que rescate” al país.

El ex ministro uruguayo recordó que 12.000 personas han sido detenidas desde 2014 por protestar contra el Gobierno y aseguró que cada día mueren entre cinco y seis niños por desnutrición. Sobre el adelanto electoral para elegir presidente, Almagro dijo que “esta dictadura no se va a ir por las buenas” y que “hay que plantearse las variables de ruptura del régimen porque no hay proceso electoral valido en Venezuela”.

Asimismo, añadió que “Venezuela no se ha convertido en una tiranía de la noche a la mañana sino que ha sido un camino de años”. A su juicio, este país se ha transformado “en un estado fallido, corrupto y criminal” que ha llevado a su pueblo “a la mayor crisis humanitaria que está viviendo Latinoamérica”.

También se refirió al diálogo que la oposición ha mantenido en República Dominicana con el Gobierno venezolano al decir que esos encuentros “han servido para consolidar la dictadura” de Nicolás Maduro. Almagro aseguró que la venezolana “es una dictadura desconectada del sufrimiento humano, no le importa la muerte de la gente por falta de medicinas porque es una dictadura que se afirma en una lógica criminal”.

El opositor cubano Guillermo Fariñas, que fue preso político del castrismo y llevó a cabo 25 huelgas de hambre para protestar por la falta de libertades en Cuba, dijo que “la democratización de Cuba pasa por la libertad de Venezuela”. Los gobiernos de ambos países son estrechos aliados y miles de cubanos trabajan en Venezuela enviados por La Habana. Fariñas lanzó una advertencia: “El cuerpo del diablo está en Venezuela, pero la cabeza de satanás está en Cuba”·

La Cumbre de Ginebra está organizada por United Nation Watch y otras 25 organizaciones no gubernamentales y reúne cada año a decenas de activistas de derechos humanos para llamar la atención ante los abusos de las tiranías en todo el mundo y criticar el silencio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que precisamente celebra la próxima semana una de sus reuniones anuales. Perseguidos políticos de Irán, Pakistán, Cuba, Congo, China, Vietnam, Turquía, entre otros países, han acudido a Ginebra para relatar sus experiencias como víctimas de la represión y explicar a diplomáticos de todo el mundo la necesidad de reformar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En este sentido, Hillel Neuer, director de UN Watch, lamentó que países “que violan los derechos humanos” como Cuba, Venezuela, China, Congo y Pakistán estén sentados en el Consejo de la ONU. Neuer dijo sentirse inspirado por “estos héroes que lo arriesgan todo para defender la libertad”

En la Cumbre de Ginebra se hizo entrega del premio a la trayectoria de la activista Julienne Lusenge, quien encabeza una coalición de cuarenta organizaciones de mujeres que luchan contra las violaciones en República Democrática del Congo (RDC). También se entregó un galardón al coraje al activista ruso y defensor de la democracia Vladimir Kara-Murza, dos veces envenenado en Moscú por razones políticas.