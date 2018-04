Apresurarse con la presentación de impuestos puede resultar en errores; presente electrónicamente, prórrogas disponibles

9 de abril de 2018 – WASHINGTON – IR-2018-86SP.

A medida que se aproxima la fecha límite de presentación de impuestos del 17 de abril, muchos contribuyentes pueden apresurarse a completar sus declaraciones de impuestos o encontrar que necesitan más tiempo para hacerlos. El IRS recomienda que los contribuyentes soliciten una prórroga para presentar si necesitan una.

Los errores pueden ocurrir al apresurarse a presentar una declaración de impuestos para la fecha límite. Esto puede significar más tiempo de procesamiento y posibles demoras en el reembolso de impuestos. Presentar electrónicamente es la mejor manera de evitar errores comunes; también es la forma más precisa de presentar una declaración de impuestos. El IRS estima que alrededor del 70 por ciento de los contribuyentes pueden presentar su declaración de impuestos sin costo alguno si usan el software de Free File del IRS.

Evite los errores comunes de presentación de impuestos al seguir estos consejos útiles:

Presente electrónicamente. Presentar electrónicamente reduce los errores en las declaraciones de impuestos, ya que el software hace los cálculos, señala los errores comunes y solicita a los contribuyentes la información que falta.

Envíe una declaración de papel a la dirección correcta. Los contribuyentes que presentan en papel deben consultar IRS.gov o en las instrucciones del formulario de impuestos para la dirección correcta a dónde presentar y evitar demoras en el procesamiento.

Eche un vistazo a las tablas de impuestos. Al calcular el impuesto usando las tablas de impuestos (en inglés), los contribuyentes deben asegurarse de usar la columna correcta para el estado civil tributario reclamado.

Ingrese claramente toda la información solicitada. Al ingresar información en la declaración de impuestos, incluidos los números de seguro social, tómese el tiempo para asegurarse de que es precisa y fácil de leer. También, marque un solo estado civil tributario y los encasillados apropiados de exención.

Revise todas las cifras. Mientras que el software atrapa y evita muchos errores en las declaraciones presentadas electrónicamente, los errores matemáticos siguen siendo comunes en las declaraciones de papel.

Obtenga los números correctos de ruta y de cuenta. Solicitar el depósito directo de un reembolso de impuestos federales en una, dos o incluso tres cuentas es conveniente y permite al contribuyente acceder a su dinero más rápido. Asegúrese de que los números de ruta y de cuenta de la institución financiera ingresados ​​en la declaración sean exactos. Los números incorrectos pueden hacer que un reembolso se demore o se deposite en la cuenta equivocada.

Firme y feche la declaración. Si presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar y fechar la declaración. Al presentar electrónicamente una declaración de impuestos individual, los contribuyentes deben firmar electrónicamente la declaración de impuestos con un número de identificación personal (PIN): ya sea el PIN de auto-selección o el método de PIN de profesional de impuestos.

Adjunte todos los formularios requeridos. Los que presentan declaraciones en papel deben adjuntar los W-2s y otros formularios al frente de sus declaraciones que reflejen la retención de impuestos. Si solicita un acuerdo de pago con el IRS, también adjunte el Formulario 9465, Solicitud para un Plan de Pagos a Plazos, al frente de la declaración. Adjunte los otros anexos y formularios necesarios a la esquina superior derecha del formulario de impuestos en el orden indicado en las instrucciones.

Guarde una copia de la declaración. Una vez listos para presentar, los contribuyentes deben hacer una copia de su declaración firmada y de todos los formularios para sus archivos.

Solicite una prórroga para presentar. Para los contribuyentes que no pueden cumplir con la fecha límite del 17 de abril, solicitar una prórroga para presentar es fácil y evitará las multas de presentación tardía. Use Free File para solicitar la prórroga electrónicamente o presente en papel el Formulario 4868 (SP), Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos. Otras maneras rápidas, gratis, y fáciles para obtener una extensión incluyen Direct Pay del IRS (en inglés), el Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales o pagar con una tarjeta de crédito o debido. No hay necesidad de presentar un Formulario 4868 separado solicitando una prórroga cuando se hace un pago electrónico y se indica que es para una prórroga. El IRS lo contará automáticamente como una prórroga. Pero tenga en cuenta que mientras que una prórroga otorga tiempo adicional para presentar, los pagos de impuestos deben pagarse para el 17 de abril.

¿Debe impuesto? Si es así, varias opciones de pago están disponibles. Si envía un cheque o giro postal, hágalo pagadero a “U.S. Treasury.”

Los contribuyentes pueden encontrar ayuda y recursos adicionales en IRS.gov, incluyendo la Guía de Servicios del IRS.