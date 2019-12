Ataques de perros, mayor amenaza para carteros que delincuencia en México

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano afirmó que los ataques de perros son más comunes que la delincuencia

26 de diciembre de 2019 – Agencias.

Los ataques de perros representan una amenaza más fuerte para los carteros del país que la propia delincuencia en barrios o colonias, donde prestan sus servicios al entregar la correspondencia.

“Es más peligroso un can que los señores malosos, porque aun así, yo les agradezco, que todavía el respeto de un cartero lo tiene de parte de la ciudadanía”, señaló en conferencia de prensa el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, Manuel Fermín Acevedo González.

Destacó asimismo la inclusión de mujeres en este viejo oficio, que desde hace más de 400 años, recorren las calles de barrios y colonias para entregar cartas de todo tipo, desde las famosas de amor hasta la cobranza de la tarjeta de crédito, el predial o el cobro de la luz, entre otros.

“Las mujeres son mucho muy importantes para nosotros, desde hace 35 años que se tiene una participación muy importante de ellas. Es una parte importante, son dos mil 650 mujeres, contra 10 mil 500 varones”, apuntó.

De acuerdo con el líder gremial, sí es muy riesgoso que sus compañeros anden en la calle, porque hay lugares muy peligrosos; sin embargo, mencionó que se da un fenómeno de respeto hacia el trabajador del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

“La delincuencia juvenil que es tan canija que no respeta a nadie, pero podemos decir que no daña a los carteros, sí hay uno que otro caso de amenaza a los compañeros, pero seguimos sin mayor problema. Nuestro problema es que no tenemos el combustible para los vehículos, vehículos en mal estado”, dijo.

Añadió que debido a que no tienen uniformes, porque no se los han dado, corren el riesgo de que los confundan con delincuentes y esa falta de imagen ha hecho que la presencia de Sepomex haya decaído entre la ciudadanía.

“Es preocupante que nos confundan con otros delincuentes porque no tenemos el uniforme, para tener la presencia ante la comunidad, y esto ha venido decayendo en el ánimo de los usuarios en el servicio”, añadió.

Acevedo González indicó que cada vez son menos los trabajadores postales y de correos, pues en 1986, cuando se realizó la descentralización de Correos y Telégrafos eran 33 mil empleados, y actualmente solo quedan 14 mil 200.

Advirtió que si no reciben el apoyo del gobierno federal se corre el riesgo de que pudiera desaparecer este sector estratégico para el país, por lo que confió en que no ocurrirá, porque sería contradecir a la propia Constitución que establece a este sector como estratégico para las actividades del Estado Mexicano.