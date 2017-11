Aumenta el índice de nacimientos prematuros en los Estados Unidos por segundo año consecutivo

1 de noviembre de 2017 – Nueva York – PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/

El índice de nacimientos prematuros de la nación –la causa más importante de mortalidad infantil en los Estados Unidos– volvió a aumentar en 2016 después de casi una década de declinación, lo cual llevó a que la calificación del país en el último Boletín de Calificaciones de los Nacimientos Prematuros de March of Dimes (March of Dimes Premature Birth Report Card) sea “C”.

El índice de nacimientos prematuros aumentó en estados de todo el país por segundo año consecutivo. Más de 380,000 bebés nacen prematuramente cada año en los Estados Unidos y enfrentan una mayor probabilidad de muerte antes del primer año de vida, discapacidades o problemas de salud crónicos. Según March of Dimes, en 2016 nacieron prematuramente 8,000 bebés más, debido al incremento en el índice de nacimientos prematuros entre 2015 y 2016.

“El Boletín de Calificaciones de los Nacimientos Prematuros de March of Dimes 2017 demuestra que las mamás y los bebés de este país enfrentan un mayor riesgo de tener un nacimiento prematuro según la raza y el código postal”, dice Stacey D. Stewart, presidente de March of Dimes. “Vemos que los índices de nacimientos prematuros empeoraron en 43 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, y entre todos los grupos raciales/étnicos. Esta es una tendencia inadmisible que requiere atención urgente”.

“March of Dimes se dedica a dar a todos los bebés una oportunidad justa de un comienzo saludable en la vida, y nuestro trabajo es más vital que nunca”, dice Stewart.

Según los datos finales del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud (National Center for Health Statistics), el índice de nacimientos prematuros de los Estados Unidos aumentó de 9.6% en 2015 a 9.8% en 2016. En todo el país, las mujeres de raza negra tienen un 49% más de probabilidades que las mujeres blancas de tener un parto prematuro, y las mujeres de los pueblos indígenas y nativos de Alaska tienen un 18% más de probabilidades que las mujeres blancas.

El Boletín de Calificaciones de este año incluye una tasa de disparidad de nacimientos prematuros, que ofrece una medición resumida de las diferencias en los índices de nacimientos prematuros en distintos grupos raciales/étnicos en un área geográfica. La tasa muestra que las diferencias en los índices de nacimientos prematuros entre grupos raciales/étnicos están empeorando a nivel nacional y que ningún estado ha mostrado mejoras desde la línea de referencia 2010-2012.

Los nacimientos prematuros (antes de las 37 semanas de embarazo) son la causa más importante de mortalidad neonatal en los Estados Unidos. Los bebés que sobreviven un nacimiento prematuro suelen tener graves problemas de salud durante toda su vida, entre ellos, problemas respiratorios, ictericia, pérdida de la visión, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. Según la Academia Nacional de Medicina, además de la pérdida de vidas, los nacimientos prematuros representan un costo médico y social evitable de más de US$ 26,000 millones al año.

“Además de descubrir nuevas formas de evitar los partos prematuros y mejorar la atención que reciben las mujeres, es esencial que mejoremos el contexto social general de la salud”, dice el Dr. Paul E. Jarris, MBA, director médico de March of Dimes. “Solo así nuestra nación podrá igualar las condiciones para todas las mamás y los bebés en todas las comunidades”.

Sin causa individual de los nacimientos prematuros ni soluciones simples, March of Dimes afirma que hay que adoptar acciones en múltiples frentes a nivel nacional y en las comunidades más necesitadas para difundir las innovaciones conocidas y que todos los bebés tengan una oportunidad de sobrevivir, por ejemplo:

1. Expandir la investigación científica:

Una red constituida por cinco centros de investigación sobre el nacimiento prematuro de March of Dimes está liderando un innovador enfoque en equipo para identificar las causas desconocidas de los nacimientos prematuros y encontrar nuevas formas de evitarlos.

Las condiciones de vida y trabajo de la gente influyen profundamente en los nacimientos. Los científicos han aprendido que estos factores pueden modificar realmente la forma en que se expresan los genes. Estudiar y entender el efecto de factores tales como el cuidado de salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad de los vecindarios, la seguridad alimentaria y el ingreso es clave para lograr una mejor salud o equidad de nacimiento para todos.

2. Aumentar la educación:

Las campañas tradicionales y en las nuevas redes sociales están educando a las mujeres en edad fértil y a los profesionales de la atención médica. Somos una fuente confiable de prácticas ideales, desde la reducción de partos electivos tempranos (no indicados clínicamente) hasta aspirinas en dosis bajas para el cuidado prenatal en grupo, que pueden mejorar drásticamente la salud de mamás y bebés.

3. Fortalecer la promoción de políticas que prioricen la salud de mamás y bebés:

March of Dimes y sus seguidores trabajan para asegurar que las políticas y programas de gobierno creen un mejor contexto comunitario para embarazos y bebés sanos. Al defender las necesidades de las mamás y los bebés, trabajamos para asegurar que ninguno de ellos fracase.

Lanzamos una Campaña de Colaboración para Partos Prematuros que congrega a 300 organizaciones y expertos líderes en salud materna e infantil para desarrollar un movimiento en torno a la equidad y el nacimiento prematuro.

4. Mejorar los programas y prácticas de atención clínica:

March of Dimes crea y ejecuta sus exclusivos programas prácticos que ayudan a mejorar los resultados de la salud para mamás y bebés, como el Programa de Apoyo al Embarazo, y apoyan y educan a las familias con bebés prematuros, como el programa de NICU Apoyo para la Familia (Unidad neonatal de cuidados intensivos).

El Boletín de Calificaciones de los Nacimientos Prematuros 2017 de March of Dimes presenta índices y calificaciones de los estados y condados en los 50 estados del país, más el Distrito de Columbia y Puerto Rico, basándose en los datos más recientes del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud. Los índices de nacimientos prematuros empeoraron en 43 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico; permanecieron sin cambios en tres estados (Alabama, Arizona y Washington); y mejoraron solamente en cuatro estados (Nebraska, Nuevo Hampshire, Pensilvania y Wyoming).

4 estados ganaron una “A” en el Boletín de Calificaciones de los Nacimientos Prematuros de March of Dimes 2017

13 estados recibieron una “B”

18 estados obtuvieron una “C”

11 estados y el Distrito de Columbia obtuvieron una “D”

4 estados y Puerto Rico recibieron una “F”

Entre las 100 ciudades de los Estados Unidos con mayor cantidad de nacimientos (los datos más recientes son de 2015), Irvine, California, tuvo la tasa más baja de nacimientos prematuros (5.8%) y Cleveland, Ohio, tuvo la más alta (14.9%).

