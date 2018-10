Barbra Streisand lanza un videoclip contra Donald Trump

La actriz y cantante ha dirigido ‘Don’t Lie To Me’ (No me mientas) con críticas al presidente estadounidense, cuya imagen aparece en la cinta

9 de octubre de 2018 – Agencias.

Barbra Streisand ya ha puesto imagen a la letra de su canción contra Donald Trump. La actriz y cantante, de 76 años, acaba de publicar el videoclip del primer single de su último álbum, Walls, que saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre. Don’t Lie to me (No me mientas, en español) tiene como objetivo al presidente de EE UU y, en la canción, Streisand critica muchas de sus políticas. A diferencia de la letra, donde no se menciona directamente el nombre del presidente estadounidense, el video musical sí tiene imágenes de Trump, como el día que firmó su acta de presidente o en algunos de sus mítines.

Además de Trump, el vídeo está compuesto por otras escenas que ejemplifican la situación del país desde que el esposo de Melania Trump asumió el poder en enero de 2017, como numerosas manifestaciones como el #MeToo, contra la construcción del muro para separar México o de inmigrantes en la valla fronteriza del país. Todo ello mezclado con imágenes artísticas y con un contador que simula sumar las mentiras que el presidente ha realizado desde que está en el mandato.

Por qué no puedes decirme la verdad / Es difícil creer las cosas que dices / Por qué no puedes sentir las lágrimas que lloro /¿Cómo ganas tú si todos perdemos? / ¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando? ¡No me mientas!, son algunas de las frases que entona la artista.

El videoclip llega después de que la actriz llamara a Trump el “jefe de los mentirosos”. Fue en una entrevista a Billboard, el pasado septiembre. “Sí, he escrito mucho sobre esto…sobre esta persona…que no tiene modales, insulta a todo el mundo y se burla de las personas discapacitadas”, explicó entonces. “Es mi protesta, en cierto sentido, sobre este momento sin precedentes en nuestra historia. No es más que lo que dice América”, añadió. “El líder del mundo libre está destruyendo los pilares de la democracia, como la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de prensa…”, dijo en otra reciente entrevista con Time.

La animadversión de Streisand hacia Trump viene de hace tiempo. Antes de que este alcanzara la presidencia, la intérprete de películas como Tal como éramos, Yentl o Los padres de él ya manifestaba su rechazo hacia el magnate. “No puedes permitir que Estados Unidos caiga en las manos de un narcisista que no ha mostrado preocupación por nadie más que por él mismo… Un intolerante y un misógino personaje de televisión sin experiencia política y sin reparos para mentir”, escribía en 2016 en un blog en el Huffington Post. Poco después comentaba en un programa de la televisión australiana que no descartaba mudarse a la propia Australia o a Canadá si Trump se hacía con el poder.

Aunque no ha llegado a cumplir su palabra, Streisand fue de las primeras estrellas que se sumó a las miles de manifestantes que congregó la Marcha de Mujeres en protesta a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Amiga reconocida de los Clinton –y gran apoyo de Hillary en las elecciones– la actriz y cantante fantaseó en un concierto el año pasado sobre cómo estaría Estados Unidos si hubiese llegado al poder la esposa de Bill Clinton. “Me hizo anhelar lo que podría haber sido, lo que debería haber sido”, dijo entonces ante su público.