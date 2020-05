Biden llama ‘absoluto tonto’ a Trump por no usar cubrebocas

Joe Biden calificó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como ‘un tonto absoluto’ por no usar cubrebocas

27 de mayo de 2020 – Agencias.

El virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, calificó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “un tonto absoluto”, después de que el mandatario publicara un tuit en el cual se burló de Biden por utilizar mascarilla.

En entrevista con CNN, el exvicepresidente dijo que Trump “es un tonto. Un absoluto tonto por hablar de esa manera. Cada documento principal en el mundo está diciendo que deberíamos usar una mascarilla cuando estamos en multitud, especialmente cuando te vas a acercar más de 12 pies de distancia a alguien”.

La víspera, el exvicepresidente de Barack Obama fue captado utilizando una mascarilla en una ceremonia por el Día de los Caídos en el Parque en Memoria de los Veteranos en Delaware, estado donde vive. El mismo día, ni Trump ni la primera dama portaron una durante los eventos de conmemoración.

El presidente compartió el lunes una foto de Biden utilizando una máscara, con una leyenda que decía “esto podría explicar por qué a Trump no le gusta utilizar una máscara en público”.

Trump negó en conferencia de prensa este martes que se burlara del exvicepresidente. “Biden puede usar una máscara, pero estaba parado afuera con su esposa en perfecto clima, adentro no utilizan máscara, por lo cual me pareció raro y chistoso, pero no lo estaba criticando, ¿por qué haría algo así?”, dijo el mandatario.