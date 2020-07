Birmingham se prepara para lanzar “Eat in the Streets” en Avondale

9 de julio de 2020 – Avondale, Alabama – Agencias.

El jueves, la ciudad de Birmingham se asociará con empresas locales, para lanzar un nuevo programa en Avondale, llamado “Eat in the Streets”.

La ciudad de Birmingham planea bloquear la calle 41 Sur entre la 1ª y la 3ª Avenida Sur, para que los restaurantes puedan ampliar su oferta gastronómica en las calles. Las autoridades de la ciudad dicen, que debido a que muchos restaurantes no pueden reabrir sus instalaciones para cenar o solo dejan entrar a un número limitado de personas debido a COVID-19, ha sido un desafío.

Brandon Cain, propietario de Saw’s Soul Kitchen, dijo que con tantos restaurantes luchando en medio de la pandemia de coronavirus, esta adición es necesaria.

“Por lo tanto, darnos a cualquiera de nosotros la oportunidad de tener más flujo de ingresos y tener el espacio para poder hacerlo de manera segura, es prácticamente un salvavidas para nosotros en este momento”, dijo Cain.

“En general, lo que estamos tratando de hacer es tratar de asegurarnos de que nuestros restaurantes sean bares, pero que estén abiertos de manera segura. Y que esas empresas pueden crear empleos, generar ingresos y continuar financiando la ciudad de Birmingham”, dijo el concejal de Birmingham, Hunter Williams.

“Eat in the Streets” comienza el jueves por la noche y se extenderá desde las 5 p.m. a 1 a.m. en la calle 41. Las empresas locales y de la ciudad, están alentando a las personas a venir y apoyarlas, y esto determinará si continúan celebrando estos eventos.