Birmingham, una de las primeras ciudades de Alabama en requerir mascarillas faciales en público

28 de abril de 2020 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Ayuntamiento de Birmingham, votó el martes, para exigir a las personas que se cubran la cara en público.

La ordenanza se aprobó por unanimidad 9-0.

La nueva ordenanza, presentada por el alcalde Randall Woodfin, está diseñada para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.

Parte de la ordenanza dice: “sigue siendo extremadamente importante, proteger a las personas vulnerables de contraer el virus y esas personas deben continuar manteniendo un distanciamiento social estricto, incluido el refugio en el hogar, durante las primeras fases de la reapertura”.

Aquí están las definiciones en la ordenanza:

Mascarilla o cubierta facial: dispositivo para cubrir la nariz y la boca de una persona, para impedir la propagación de saliva u otros fluidos, al hablar, toser, estornudar u otra acción intencional o involuntaria. No se requieren máscaras de grado médico; los recubrimientos pueden estar hechos de bufandas, pañuelos u otras telas adecuadas. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz del usuario.

Lugar público: cualquier lugar que no sea el hogar o el vehículo personal de un individuo; sin embargo, siempre, se deben usar mascarillas al interactuar con alguien que no sea miembro del hogar, en el hogar o al viajar con alguien que no sea miembro del hogar.

Nota: Estas restricciones podrían ser más laxas en un restaurante donde la gente come.

Individuos vulnerables: personas de edad avanzada o personas con afecciones de salud subyacentes graves, que incluyen presión arterial alta, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad, asma y aquellos cuyo sistema inmunitario está comprometido, como la quimioterapia para el cáncer y otras afecciones que requieren dicha terapia.

La ordenanza entra en vigencia el 1 de mayo.