Black Jacket Symphony presenta ‘Concerts from the Car’

2 de junio de 2020 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Es como un autocine, pero para música, no para películas.

The Black Jacket Symphony, regresa al escenario en vivo el 11 de junio, con “Concerts from the Car”, una serie de conciertos en vivo en el estacionamiento del Hoover Met Complex.

La Black Jacket Symphony, interpretará álbumes completos de rock clásico, con la transmisión de audio al estéreo de su automóvil.

La banda presentará dos de sus espectáculos más populares: The Beatles “Abbey Road” y Queen’s “A Night at the Opera” ft. Marc Martel. Puede encontrar más información en www.blackjacketsymphony.com.

11 de junio – “A Night at the Opera” de Queen, con Marc Martel

19 de junio – The Beatles “Abbey Road”

Un boleto admite un vehículo. Los ocupantes individuales no necesitan boletos adicionales.

A cada vehículo le será designado un espacio doble de estacionamiento a su llegada y los clientes deben permanecer en su vehículo para ver la actuación. El estacionamiento abrirá a las 6:00 p.m. cada noche, con cada espectáculo a partir de las 8:00 p.m.

Se permite y se anima a los fanáticos a traer sus propias bebidas y alimentos. Ninguno estará disponible para su compra en el sitio.

El objetivo de la serie es proporcionar una noche divertida de entretenimiento mientras se mantiene el distanciamiento social adecuado. “Hemos trabajado incansablemente para convertir un estacionamiento gigante en un lugar de música que brinde a los fanáticos una gran experiencia desde su automóvil”, dice Jason Rogoff, organizador de eventos y productor de Black Jacket Symphony. “La experiencia de los fanáticos siempre ha estado a la vanguardia de nuestros programas, y esto no es diferente. Nuestro equipo ha simulado la vista desde cada espacio de estacionamiento para comprender las líneas de visión al mismo tiempo que tiene en cuenta las diferentes alturas de los vehículos. Estamos trabajando con los mejores ingenieros de audio para transmitir una señal al estéreo de un automóvil. Estamos entusiasmados de brindarles a los fanáticos de la música una increíble experiencia de concierto en un entorno único para la época “.