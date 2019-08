Camarera latina recibe una propina que considera “un regalo de Dios”

Dos clientes le dejaron a Maria Elena Barragán una propina que es mucho más que el 20% de la cuenta

14 de agosto de 2019 – Agencias.

Una camarera en un restaurante mexicano en Arkansas quedó muy sorprendida cuando dos clientes habituales le regalaron un Buick 2019 como propina.

Maria Elena Barragán acababa de terminar de servir a David Harrison y Shelia Harrison durante su doble turno en el restaurante mexicano Abuelo en Rogers, en el condado de Benton.

La pareja, que son clientes habituales en el restaurante, pidió hablar con Barragán después de la comida, informó Arkansas Democrat Gazette.

“Al principio me asusté porque pensé que estaba en problemas”, dijo Barragán. “Separaron algunos asientos en la mesa y me dijeron cuánto me apreciaban y amaban, y luego me presentaron una bolsa de regalo”.

Dentro de la bolsa, encontró documentos para un Buick Encore 2019 en su nombre. “Le dije al señor David Harrison que no podía aceptarlo, que era demasiado y dijo ‘Elena, es porque Dios me llevó a hacerlo’”, dijo Barragán. “No lo tomé como una propina. Lo tomé como un regalo de Dios”.

David y Shelia Harrison visitan con frecuencia el restaurant, y María Barragán es su camarera favorita. La ven como una familia y querían darle algo especial para hacerle saber exactamente eso.

Después de su doble turno en el trabajo, Barragán llamó rápidamente a sus hijos y les dijo que se reunieran con ella en el estacionamiento porque iban a McDonalds.

“Ellos dijeron, ‘Pero mamá, es tarde y ya comimos’, así que les dije que nos íbamos a tomar batidos y que nos veríamos allá afuera”, dijo.

El vehículo anterior de Barragán era un Trailblazer 2005, por lo que cuando condujo a casa en un Buick Encore 2019, sus hijos se asustaron. “Pensaron que los estaban secuestrando”, dijo con una sonrisa. “Cuando salí del vehículo no podían creerlo. Pensaron que algo le había pasado al auto viejo y que era un auto rentado algo así. Pensaron que estaba bromeando. Mis hijos todavía están en estado de shock”.