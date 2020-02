¿Cambio de vida?

27 de febrero de 2020 – por: El Director.

Mucho se ha hablado últimamente del COVID-19 (coronavirus) y de como se ha venido propagando en varios países, si embargo, nosotros aquí lo vemos como algo que si va a llegar pero que no nos va afectar de la manera que esta conmoviendo a China y quizás recientemente a Italia e Irán, eso se ve por allá…

Pero nada más alejado de la realidad, la propagación de este virus por el país puede suponer una interrupción significativa de nuestra vida cotidiana debido, por ejemplo: al cierre de escuelas y guarderías.

Es importante hablar con nuestra familia sobre medidas de prevención y de cómo estar preparados en caso de que se cierren centros educativos.

Como dijo la directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias y de los CDC del país: “este virus ocasionará cambios en la vida cotidiana de las personas y las familias deben de prepararse para una pérdida de ingresos”.

Ya hay más de 60 casos confirmados de coronavirus COVID-19 en Estados Unidos y aunque se están manejado con las normas de seguridad adecuadas, se sabe que puede haber más contagiados que estarían infectando a más personas. Por ejemplo: se están monitoreando a 83 personas por posible contagio en Long Island y 50 más en otros lugares, etc. Los CDC coincidieron en que la enfermedad se esta expandiendo y evolucionando rápidamente.

Igualmente recomendaron hacer planes con la familia.

A medida que se habla más y más del coronavirus, también surgen por la red falsas noticias que confunden a las personas. Aquí expongo algunas de ellas, para que no crean todo lo que se dice sobre el COVID-19:

Es falso que se contagia por la picadura de un mosquito, es falso que con el frio o que con ungüentos se pueda prevenir el contagio. NO existe aun ni vacuna, ni medicina para prevenirla, si, es verdad que se esta trabajando en todo el mundo para encontrar la manera de detener su propagación, pero hasta el momento no hay nada. Sin embargo, unas recomendaciones de higiene si pueden evitar que usted tenga menos probabilidades de que se contagie.

Estas son algunas recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para prevenir el contagio:

Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar.

La enfermedad aún no se ha propagado fuera de las personas directamente afectadas por los viajes a Asia. Por lo tanto, el primer consejo para evitar la exposición es verificar los avisos de viaje publicados por los CDC y la Organización Mundial de la Salud, que advierten a todos los viajeros que eviten los viajes no esenciales a China y Corea del Sur. También se recomienda precaución para aquellos que se dirigen a Italia, Irán, Japón y Hong Kong.

Los expertos sugieren tomar las mismas precauciones recomendadas para prevenir la propagación de otros virus como la gripe: lavarse las manos con agua y jabón, toser en el codo y no compartir platos o utensilios. Evite a las personas enfermas y trate de no tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Las personas con síntomas deben quedarse en casa. Aquellos que estén enfermos y hayan viajado a las áreas afectadas deben consultar a un proveedor de atención médica y notificarles sobre una posible exposición. Desinfecta los carritos de mercado, evite los saludos afectuosos si usted nota que pudiera estar afectada usted o la otra persona, no se lleve las manos a los ojos o la nariz si has tocado algo que pudiera estar contagiado, aunque el virus no permanece mucho tiempo en las superficies, es mejor prevenir.

Los CDC no recomiendan que las personas sanas usen mascarillas a menos que cuiden de los pacientes.

“Las máscaras faciales deben ser utilizadas por personas que muestran síntomas de COVID-19 para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otros”, según los CDC. “El uso de máscaras faciales también es crucial para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan a alguien en entornos cercanos (en el hogar o en un centro de atención médica)”.

Los funcionarios de salud pública de Alabama ya han anunciado que están trabajando estrechamente con los CDC para monitorear a las personas que han viajado a las áreas afectadas. Si COVID-19 comienza a extenderse en los Estados Unidos, los funcionarios de salud pública podrían cerrar escuelas y conferencias de negocios, dijeron ayer expertos de los CDC. Los miembros del público deben estar preparados para evitar viajes y lugares concurridos, dijeron.

Como ven, debemos prepararnos y ser muy prudentes cuando viajemos o en las cercanías de alguien enfermo. Como mencioné al comienzo: este virus pudiera ocasionar algunos cambios en nuestra vida cotidiana. Esperemos una pronta vacuna que aleje para siempre el COVID-19; pero para serles franco, siempre existirá en el horizonte de nuestras vidas la posibilidad de una pandemia.

