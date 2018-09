Carlos Bacca llegó a 15 goles en la Europa League

20 de septiembre de 2018 – Agencias.

El delantero colombiano marcó en el empate 2-2 del Villareal y el Rangers de Escocia, en el que no actuó Alfredo Morelos. Llegó a 15 goles en la historia de esta competición europea.

Los números de Carlos Bacca hablan por él. Por sus recientes actuaciones con la selección de Colombia, es un jugador resistido por gran parte de la hinchada nacional, sin embargo, lo que no se puede negar de él es que en los clubes es un delantero rendidor. Ya lleva 249 goles en su carrera y esa es una cifra a la que no llega cualquiera, mucho menos estando en equipos grandes. Este jueves, el colombiano debutó en la edición 2018-2019 de la UEFA Europa League y anotó el gol con el que comenzó ganando su equipo. Luego el submarino amarillo no pudo mantener la diferencia y terminó cediendo un empate 2-2 en casa, ante un débil Rangers de Escocia, en el que no jugó el colombiano Alfredo Morelos, por sanción.

El tanto de Bacca fue el 15 para él en la historia de la UEFA Europa League, un certamen en el que le ha rendido con los diferentes equipos en los que la ha disputado. En donde mejor le fue, fue siendo parte del Sevilla, club con el que fue campeón en dos oportunidades de este certamen. Desde que el torneo europeo se juega con este formato, el máximo goleador histórico es el colombiano Radamel Falcao García con 31 anotaciones.