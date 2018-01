Cierres escolares y comerciales para martes y miércoles

16 de enero de 2018 – Alabama – Agencias.

Se espera que una masa ártica de aire, se mueva al centro de Alabama trayendo aire brutalmente frío y la posibilidad de nieve el martes. Se esperan impactos en los viajes, ya que las temperaturas bajo cero congelarán ó volverán a congelar la nieve y/o la humedad que queda en el suelo, hasta el miércoles por la mañana.

A continuación, encontrará una lista de cierres escolares y comerciales para el martes, 16 de enero:

ADVENT EPISCOPAL SCHOOL – CERRADO

ALABAMA INSTITUTE FOR THE DEAF AND BLIND – ABIERTO PERO LOS BUSES NO FUNCIONARAN

ALABAMA SCHOOL OF FINE ARTS – CERRADO

ALABAMA WALDORF SCHOOL – CERRADO

ALABASTER CITY SCHOOLS – CERRADO

ALL CITY OF HOOVER OFFICES – CERRADO

ALL UAB HEALTH SYSTEM CLINICS – CERRADO

AMERICA’S FIRST FEDERAL CREDIT UNION – CERRADO

ATTALLA CITY SCHOOLS – CERRADO

BANKS ACADEMY – CERRADO

BESSEMER CHRISTIAN ACADEMY – CERRADO

BESSEMER CITY SCHOOLS – CERRADO

BEVILL STATE COMMUNITY COLLEGE – TODOS LOS CAMPUS CERRADOS

BIRMINGHAM CITY HALL AND ALL CITY OFFICES – CERRADO

BIRMINGHAM CITY SCHOOLS – CERRADO

BIRMINGHAM SOUTHERN COLLEGE – CERRADO

BIRMINGHAM WATER WORKS – CERRADO

BLOUNT COUNTY SCHOOLS – CERRADO

BROOK HILLS EARLY LEARNING CENTER – CERRADO

BROOKWOOD BAPTIST CHURCH EARLY CHILDHOOD CENTER – CERRADO

CALHOUN COUNTY SCHOOLS – CERRADO

CASA AT UMC – CERRADO

CATHOLIC DIOCESE OF BIRMINGHAM SCHOOLS – CERRADO

CENTER POINT CITY HALL – CERRADO

CENTRAL PARK CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO

CHEROKEE COUNTY SCHOOLS – CERRADO

CHILD NURTURING AND DEVELOPING CENTER – CERRADO

CHILDREN’S HANDS ON MUSEUM OF CARVER – CERRADO

CHRISTIAN COMMUNITY CHURCH – CERRADO

CLAY COUNTY SCHOOLS – CERRADO

CLASTRAN – CERRADO

CLAY COUNTY SCHOOLS – CERRADO

COOSA COUNTY SCHOOLS – ABIERTO HASTA MEDIODIA

COOSA COUNTY SCHOOLS – CERRADO

CORNERSTONE SCHOOLS OF ALABAMA – CERRADO

CULLMAN CITY SCHOOLS – CERRADO

CULLMAN COUNTY SCHOOLS – CERRADO

DAWSON MEMORIAL BAPTIST CHURCH – CERRADO

EPHESUS ACADEMY – CERRADO

ETOWAH COUNTY SCHOOLS – CERRADO

EXCEPTIONAL FOUNDATION – CERRADO

FAIRFIELD CITY SCHOOLS – CERRADO

FAYETTE COUNTY SCHOOLS – CERRADO

FIRST BAPTIST CHURCH PLEASANT GROVE – DAYCARE AND KINDERGARTEN CERRADO

FORESTDALE BAPTIST CHURCH – CERRADO

GLEN IRIS BAPTIST SCHOOL – CERRADO

GOSPEL LIGHT BAPTIST ACADEMY IN HELENA – CERRADO

GREEN LIBERTY BAPTIST CHURCH – CERRADO

GUNN CHRISTIAN ACADEMY – CERRADO

HALE COUNTY SCHOOLS – CERRADO

HALEYVILLE CITY SCHOOLS – CERRADO martes y miércoles.

HANCEVILLE’S KIDS WORLD DAYCARE – CERRADO

HERZING UNIVERSITY – CERRADO

HIGHLANDS SCHOOL – CERRADO

HILLTOP MONTESSORI SCHOOLS – CERRADO

HOLY SPIRIT CATHOLIC SCHOOL – CERRADO

HOMEWOOD CHURCH OF CHRIST DAY SCHOOL – CERRADO

HOMEWOOD CITY HALL – CERRADO

HOMEWOOD CITY SCHOOLS – CERRADO

HOMEWOOD PUBLIC LIBRARY – CERRADO

HOOVER CITY SCHOOLS – CERRADO

HUNTER STREET BAPTIST CHURCH WEEKDAY – CERRADO

INDIAN SPRINGS SCHOOL – CERRADO

JASPER CITY SCHOOLS – CERRADO

JEFFERSON CHRISTIAN ACADEMY – CERRADO

JEFFERSON COUNTY COURTS, BIRMINGHAM AND BESSEMER DIVISIONS – CERRADO

JEFFERSON COUNTY SCHOOLS – CERRADO

JEFFERSON STATE COMMUNITY COLLEGE – CERRADO

KIDZ 2 LEARNING AND DEVELOPMENT CENTER – CERRADO

KINGWOOD CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO

KNOLLWOOD CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO

LAKESHORE FOUNDATION – CERRADO

LAWSON STATE COMMUNITY COLLEGE – CERRADO

LEEDS CITY SCHOOLS – CERRADO

MARANATHAN ACADEMY – CERRADO

MARION COUNTY SCHOOLS – CERRADO

MEALS ON WHEELS JEFFERSON COUNTY – SIN SERVICIO

METROPOLITAN CHURCH OF GOD – CERRADO

MIDFIELD CITY SCHOOLS – CERRADO

MILES COLLEGE – CERRADO

MINNIE MARVELS CHILDCARE – CERRADO

MITCHELL’S PLACE – CERRADO

MOUNTAIN BROOK CITY SCHOOLS – CERRADO

MT. PILGRIM CHRISTIAN ACADEMY AND DAYCARE – CERRADO

NEW HOPE CHRISTIAN SCHOOL AND DAYCARE – CERRADO

OLIVENT MONUMENTAL BAPTIST CHURCH DAYCARE – CERRADO

ONEONTA CITY SCHOOLS – CERRADO

OXFORD CITY SCHOOLS – CERRADO

PELHAM CITY SCHOOLS – CERRADO

PELL CITY SCHOOLS – CERRADO

PELL CITY – CITY FACILITIES CERRADO; AÚN PRESENTE EL PERSONAL ESENCIAL

RANDOLPH COUNTY SCHOOLS – CERRADO

RESTORATION ACADEMY – CERRADO

ROCK CREEK CHURCH OF GOD – DAYCARE AND KINDERGARTEN CERRADO

SAMFORD UNIVERSITY – CIERRA AL MEDIODIA

SHADES MOUNTAIN BAPTIST EARLY LEARNING CENTER – CERRADO

SHELBY COUNTY SCHOOLS – CERRADO

SIXTH AVENUE BAPTIST CHURCH – CERRADO

SOUTH MINISTER DAY SCHOOL – CERRADO

ST. CLAIR COUNTY SCHOOLS – CERRADO

ST. LUKE’S EPISCOPAL CHURCH AND SCHOOL – CERRADO

ST. VINCENT’S EAST – WEATHER PLAN IN EFFECT AT 10 AM

ST. VINCENT’S PRIMARY CARE OFFICES – CERRADO

SUMITON CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO

SYLACAUGA CITY SCHOOLS – CERRADO

TABERNACLE CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO

TALLADEGA CITY SCHOOLS – CERRADO

TALLADEGA COUNTY SCHOOLS – CERRADO

TARRANT CITY HALL – CERRADO

TARRANT CITY SCHOOLS – CERRADO

THE ALTAMONT SCHOOL – CERRADO

THE DONOHO SCHOOL – CERRADO

THE UNIVERSITY OF ALABAMA – CERRADO

TRUSSVILLE CITY SCHOOLS – CERRADO

TUSCALOOSA CITY SCHOOLS – CERRADO

TUSCALOOSA COUNTY SCHOOLS – CERRADO

UAB – CERRADO

UAB HOSPITAL AND HIGHLANDS – PERMANECE ABIERTO

UNIVERSITY OF MONTEVALLO – CERRADO

VESTAVIA CITY SCHOOLS – CERRADO

VICTORY CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO

VIRGINIA COLLEGE – CERRADO

WALKER COUNTY SCHOOLS – CERRADO

WALLACE STATE COMMUNITY COLLEGE – CERRADO

WINSTON COUNTY SCHOOLS – CERRADO

YOUNG MUSICAL GENIUSES – CERRADO