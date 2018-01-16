Cierres escolares y comerciales para martes y miércoles

16 de enero de 2018 – Alabama – Agencias.
Se espera que una masa ártica de aire, se mueva al centro de Alabama trayendo aire brutalmente frío y la posibilidad de nieve el martes. Se esperan impactos en los viajes, ya que las temperaturas bajo cero congelarán ó volverán a congelar la nieve y/o la humedad que queda en el suelo, hasta el miércoles por la mañana.
A continuación, encontrará una lista de cierres escolares y comerciales para el martes, 16 de enero:
ADVENT EPISCOPAL SCHOOL – CERRADO
ALABAMA INSTITUTE FOR THE DEAF AND BLIND – ABIERTO PERO LOS BUSES NO FUNCIONARAN
ALABAMA SCHOOL OF FINE ARTS – CERRADO
ALABAMA WALDORF SCHOOL – CERRADO
ALABASTER CITY SCHOOLS – CERRADO
ALL CITY OF HOOVER OFFICES – CERRADO
ALL UAB HEALTH SYSTEM CLINICS – CERRADO
AMERICA’S FIRST FEDERAL CREDIT UNION – CERRADO
ATTALLA CITY SCHOOLS – CERRADO
BANKS ACADEMY – CERRADO
BESSEMER CHRISTIAN ACADEMY – CERRADO
BESSEMER CITY SCHOOLS – CERRADO
BEVILL STATE COMMUNITY COLLEGE – TODOS LOS CAMPUS CERRADOS
BIRMINGHAM CITY HALL AND ALL CITY OFFICES – CERRADO
BIRMINGHAM CITY SCHOOLS – CERRADO
BIRMINGHAM SOUTHERN COLLEGE – CERRADO
BIRMINGHAM WATER WORKS – CERRADO
BLOUNT COUNTY SCHOOLS – CERRADO
BROOK HILLS EARLY LEARNING CENTER – CERRADO
BROOKWOOD BAPTIST CHURCH EARLY CHILDHOOD CENTER – CERRADO
CALHOUN COUNTY SCHOOLS – CERRADO
CASA AT UMC – CERRADO
CATHOLIC DIOCESE OF BIRMINGHAM SCHOOLS – CERRADO
CENTER POINT CITY HALL – CERRADO
CENTRAL PARK CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO
CHEROKEE COUNTY SCHOOLS – CERRADO
CHILD NURTURING AND DEVELOPING CENTER – CERRADO
CHILDREN’S HANDS ON MUSEUM OF CARVER – CERRADO
CHRISTIAN COMMUNITY CHURCH – CERRADO
CLAY COUNTY SCHOOLS – CERRADO
CLASTRAN – CERRADO
CLAY COUNTY SCHOOLS – CERRADO
COOSA COUNTY SCHOOLS – ABIERTO HASTA MEDIODIA
COOSA COUNTY SCHOOLS – CERRADO
CORNERSTONE SCHOOLS OF ALABAMA – CERRADO
CULLMAN CITY SCHOOLS – CERRADO
CULLMAN COUNTY SCHOOLS – CERRADO
DAWSON MEMORIAL BAPTIST CHURCH – CERRADO
EPHESUS ACADEMY – CERRADO
ETOWAH COUNTY SCHOOLS – CERRADO
EXCEPTIONAL FOUNDATION – CERRADO
FAIRFIELD CITY SCHOOLS – CERRADO
FAYETTE COUNTY SCHOOLS – CERRADO
FIRST BAPTIST CHURCH PLEASANT GROVE – DAYCARE AND KINDERGARTEN CERRADO
FORESTDALE BAPTIST CHURCH – CERRADO
GLEN IRIS BAPTIST SCHOOL – CERRADO
GOSPEL LIGHT BAPTIST ACADEMY IN HELENA – CERRADO
GREEN LIBERTY BAPTIST CHURCH – CERRADO
GUNN CHRISTIAN ACADEMY – CERRADO
HALE COUNTY SCHOOLS – CERRADO
HALEYVILLE CITY SCHOOLS – CERRADO martes y miércoles.
HANCEVILLE’S KIDS WORLD DAYCARE – CERRADO
HERZING UNIVERSITY – CERRADO
HIGHLANDS SCHOOL – CERRADO
HILLTOP MONTESSORI SCHOOLS – CERRADO
HOLY SPIRIT CATHOLIC SCHOOL – CERRADO
HOMEWOOD CHURCH OF CHRIST DAY SCHOOL – CERRADO
HOMEWOOD CITY HALL – CERRADO
HOMEWOOD CITY SCHOOLS – CERRADO
HOMEWOOD PUBLIC LIBRARY – CERRADO
HOOVER CITY SCHOOLS – CERRADO
HUNTER STREET BAPTIST CHURCH WEEKDAY – CERRADO
INDIAN SPRINGS SCHOOL – CERRADO
JASPER CITY SCHOOLS – CERRADO
JEFFERSON CHRISTIAN ACADEMY – CERRADO
JEFFERSON COUNTY COURTS, BIRMINGHAM AND BESSEMER DIVISIONS – CERRADO
JEFFERSON COUNTY SCHOOLS – CERRADO
JEFFERSON STATE COMMUNITY COLLEGE – CERRADO
KIDZ 2 LEARNING AND DEVELOPMENT CENTER – CERRADO
KINGWOOD CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO
KNOLLWOOD CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO
LAKESHORE FOUNDATION – CERRADO
LAWSON STATE COMMUNITY COLLEGE – CERRADO
LEEDS CITY SCHOOLS – CERRADO
MARANATHAN ACADEMY – CERRADO
MARION COUNTY SCHOOLS – CERRADO
MEALS ON WHEELS JEFFERSON COUNTY – SIN SERVICIO
METROPOLITAN CHURCH OF GOD – CERRADO
MIDFIELD CITY SCHOOLS – CERRADO
MILES COLLEGE – CERRADO
MINNIE MARVELS CHILDCARE – CERRADO
MITCHELL’S PLACE – CERRADO
MOUNTAIN BROOK CITY SCHOOLS – CERRADO
MT. PILGRIM CHRISTIAN ACADEMY AND DAYCARE – CERRADO
NEW HOPE CHRISTIAN SCHOOL AND DAYCARE – CERRADO
OLIVENT MONUMENTAL BAPTIST CHURCH DAYCARE – CERRADO
ONEONTA CITY SCHOOLS – CERRADO
OXFORD CITY SCHOOLS – CERRADO
PELHAM CITY SCHOOLS – CERRADO
PELL CITY SCHOOLS – CERRADO
PELL CITY – CITY FACILITIES CERRADO; AÚN PRESENTE EL PERSONAL ESENCIAL
RANDOLPH COUNTY SCHOOLS – CERRADO
RESTORATION ACADEMY – CERRADO
ROCK CREEK CHURCH OF GOD – DAYCARE AND KINDERGARTEN CERRADO
SAMFORD UNIVERSITY – CIERRA AL MEDIODIA
SHADES MOUNTAIN BAPTIST EARLY LEARNING CENTER – CERRADO
SHELBY COUNTY SCHOOLS – CERRADO
SIXTH AVENUE BAPTIST CHURCH – CERRADO
SOUTH MINISTER DAY SCHOOL – CERRADO
ST. CLAIR COUNTY SCHOOLS – CERRADO
ST. LUKE’S EPISCOPAL CHURCH AND SCHOOL – CERRADO
ST. VINCENT’S EAST – WEATHER PLAN IN EFFECT AT 10 AM
ST. VINCENT’S PRIMARY CARE OFFICES – CERRADO
SUMITON CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO
SYLACAUGA CITY SCHOOLS – CERRADO
TABERNACLE CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO
TALLADEGA CITY SCHOOLS – CERRADO
TALLADEGA COUNTY SCHOOLS – CERRADO
TARRANT CITY HALL – CERRADO
TARRANT CITY SCHOOLS – CERRADO
THE ALTAMONT SCHOOL – CERRADO
THE DONOHO SCHOOL – CERRADO
THE UNIVERSITY OF ALABAMA – CERRADO
TRUSSVILLE CITY SCHOOLS – CERRADO
TUSCALOOSA CITY SCHOOLS – CERRADO
TUSCALOOSA COUNTY SCHOOLS – CERRADO
UAB – CERRADO
UAB HOSPITAL AND HIGHLANDS – PERMANECE ABIERTO
UNIVERSITY OF MONTEVALLO – CERRADO
VESTAVIA CITY SCHOOLS – CERRADO
VICTORY CHRISTIAN SCHOOL – CERRADO
VIRGINIA COLLEGE – CERRADO
WALKER COUNTY SCHOOLS – CERRADO
WALLACE STATE COMMUNITY COLLEGE – CERRADO
WINSTON COUNTY SCHOOLS – CERRADO
YOUNG MUSICAL GENIUSES – CERRADO