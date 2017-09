Cinco alternativas chinas a los iPhone por la mitad de precio

Los terminales chinos ofrecen prestaciones similares a los ‘smartphones’ de Apple, pero mucho más baratos

13 de septiembre de 2017 – Agencias.

El lanzamiento de los nuevos iPhone 8 y iPhone X marca cada año el comienzo de un nuevo curso en el sector de la telefonía móvil inteligente. Aunque Apple no sea pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías, su adopción sí que determina la dirección en la que se moverá el mercado. Sucede ahora con las pantallas sin bordes -la idea original fue de la japonesa Sharp y la china Xiaomi se encargó de pulirla y de popularizarla con el Mix- y ya ha ocurrido con muchos otros elementos. Por ejemplo, fue la china LeEco la que primero eliminó el jack de los auriculares, y la compatriota Meizu adoptó las líneas curvas de las antenas antes que Apple.

No en vano, las marcas chinas han continuado innovando en tecnología y mejorando su calidad de fabricación. Así, ofrecen aparatos de gama alta con algunas prestaciones similares a las de los nuevos iPhone por la mitad, o menos, del precio que marca Apple. Este año hemos probado casi una veintena y estos son los cinco que recomendamos para quienes busquen un teléfono con especificaciones avanzadas sin tener que recurrir a pedir un préstamo.

En la valoración de los móviles se han tenido en cuenta las especificaciones técnicas, las innovaciones que hayan adoptado, la facilidad para adquirirlo y recibir servicio en España, y, sobre todo, la relación calidad-precio.

OnePlus 5

A primera vista puede parecer un iPhone 7 Plus o un OPPO R11, y es evidente que el diseño podría haber adoptado más rasgos diferenciadores, pero, además de la excelente calidad de los acabados, pocos smartphonespueden competir con la potencia del último buque insignia de la marca de Shenzhen: por un lado, incorpora el último chip de gama alta de Qualcomm -el Snapdragon 835 a una frecuencia máxima de 2,45 Ghz.-; por el otro, lo acompaña de 8 GB de memoria RAM, una capacidad que ya está a la altura de ordenadores potentes.

Además, la velocidad se potencia aún más con la memoria RAM LPDDR4x y el almacenamiento UFS 2.1. Incluso las transferencias por Bluetooth son más rápidas gracias a la incorporación de la quinta versión de este elemento. También destaca el OnePlus por su carga rápida Dash Charge, que logra un 61% de la capacidad de su batería de 3.300 mAh. en solo media hora. Suficiente para utilizarlo un día entero sin un uso especialmente intensivo.

Y luego está la cámara dual, una de las mejores del mercado. La única pega que tiene es la carencia de un estabilizador óptico que mejore el resultado en condiciones de poca luz, pero tanto la gran luminosidad de sus objetivos -f 1,7 en el gran angular, que cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, y f 2,6 en el teleobjetivo, que está emparejado con otro sensor de 20 megapíxeles- como el excelente algoritmo de procesado ofrecen imágenes de gran calidad. Además, la marca ha estado lanzando constantes actualizaciones para mejorar su rendimiento e interfaz.

Nubia Z17

No ha provocado la expectación del OnePlus 5, pero el Nubia Z17 no tiene nada que envidiarle a su principal competidor. Al contrario, hay varias características en las que sobresale. Una de ellas es su pantalla, que, al no contar con marcos laterales adopta interesantes funciones que se activan deslizando el dedo desde los extremos. Por ejemplo, haciéndolo desde el lateral derecho se activa un menú secundario personalizable con las funciones que más utiliza el usuario. Y desde el borde superior izquierdo se puede saltar entre aplicaciones como si fuesen las hojas de un libro. Así, Nubia demuestra que ha sabido desarrollar uno de los sistemas operativos basados en Android más atractivos y prácticos del mercado.

Además, la que fue marca subsidiaria de ZTE cuenta con una de las mejores cámaras duales del mercado, mejor incluso que la del OnePlus gracias a su excelente interfaz de uso y algoritmo de procesado. Además de contar con una configuración de objetivos muy similar, los empareja con dos sensores de 12 y de 23 megapíxeles que ofrecen una calidad excepcional gracias a su generoso tamaño de 1/2,55 pulgadas. Sumado a la gran luminosidad de las lentes -f 1,8 en el gran angular y f 2 en el tele-, la marca compensa la carencia de un estabilizador óptico.

Nubia también ha acertado al adoptar el puerto de rayos infrarrojos que parece exclusivo de Xiaomi, y que resulta útil para utilizar el Z17 como mando a distancia de diferentes electrodomésticos, así como el último sistema de carga rápida de Qualcomm, que logra el 100% de los 3.200 mAh. de la batería en solo 79 minutos. El fabricante también asegura que el terminal es resistente a las salpicaduras, pero no lo ha certificado. Desafortunadamente, Nubia también se ha sumado al carro de las empresas que eliminan el Jack de auriculares.

Meizu PRO 7

A falta de una pantalla ‘infinita’ buenas son dos pantallas. Esa parece la estrategia comercial de Meizu, que compite en el segmento de la gama alta con uno de los terminales más peculiares de la historia. El PRO 7 es el primer ‘smartphone’ que incluye una segunda pantalla AMOLED -de 1,9 pulgadas- en la parte trasera del aparato y que permite al usuario utilizarla para interactuar con el móvil. Esto quiere decir que no solo muestra información -como las notificaciones de mensajes y de otras aplicaciones-, sino que también sirve para hacer cosas con ella. De momento, la más interesante está en la posibilidad de hacer ‘selfis’ con la cámara dual principal y controlar el encuadre.

Los resultados son especialmente buenos. Aunque la doble cámara de Meizu utiliza dos lentes de la misma distancia focal y una luminosidad f 2 emparejadas con un sensor monocromo y otro de color -lo que teóricamente aumenta el detalle de las fotos en condiciones de poca luz-, el resultado del ‘modo retrato’ es casi tan bueno como el de los terminales que optan por focales diferentes. La segunda pantalla también muestra la hora, los pasos que hemos dado, y el tiempo. Se enciende automáticamente al levantar el móvil y también con un doble toque. Finalmente, se puede grabar una imagen en movimiento GIF y utilizarla como salvapantallas, una función que, sin duda, asombra a muchos de quienes lo ven.

Desafortunadamente, la versión normal del terminal -existe una Plus que aumenta las 5,2 pulgadas de la pantalla a 5,7- se mueve con un cerebro que no está a la altura de sus competidores más directos. El chip Mediatek Helio P25 logra un funcionamiento fluido gracias a los ocho núcleos que trabajan con una frecuencia máxima de 2,6 Ghz., pero no es rival para el Qualcomm Snapdragon 835. Es algo que notarán solo quienes jueguen a menudo o editen vídeos, pero es una pena que Meizu no haya optado por montar en el PRO 7 básico el procesador Helio X30 que incorpora la versión Plus, y que sí podría competir con Qualcomm y Samsung. Se ha podido confirmar el precio oficial en España, que será de 499 euros cuando esté disponible en la tienda oficial de la marca de Zhuhai en nuestro país.

Xiaomi Mix

Sí, el Xiaomi Mix se presentó a finales del año pasado y el lunes la marca de Pekín presentó a su sucesor, el Mix 2. Pero conseguir ese último se antoja imposible en los próximos meses, y el primer terminal de la serie sigue siendo un ‘smartphone’ extraordinariamente atractivo. De hecho, sus especificaciones técnicas superan en muchos apartados a los de buques insignia de este año: procesador Qualcomm Snapdragon 821 -el mismo que montan aparatos como el Google Pixel-, 6 GB de memoria RAM, y hasta 256 GB de almacenamiento interno.

Pero, sin duda, su gran fortaleza está en la pantalla, que ocupa casi el 90% del cuerpo. Es cierto que Xiaomi no fue la primera marca que introdujo esta novedad que ahora copia el iPhone X, pero sí la primera que lo ha llevado al extremo y lo ha popularizado. Con este elemento, logra que un gigantesco ‘phablet’ con una pantalla de 6,4 pulgadas resulte relativamente cómodo de manejar. Además, los acabados son excepcionales: el cuerpo cerámico es casi como un espejo, y el bisel en oro de 18 quilates acompaña a la cámara y al sensor de huellas dactilares le da un aire exclusivo.

Entre sus puntos fuertes destaca la enorme batería de 4.400 mAh. que en nuestro caso hemos logrado estirar fácilmente hasta los dos días de uso, y que se complementa con la carga rápida que logra un 40% de la capacidad en solo media hora. Así, disfrutar de contenido multimedia en el móvil se convierte en una actividad placentera sin tener que preocuparse de agotar la batería. Eso sí, el talón de Aquiles del Mix está en su cámara, que ofrece resultados aceptables pero de calidad inferior a la del resto de móviles de esta lista.

OPPO R11

Aunque sus especificaciones técnicas sean las más discretas de este grupo -chip Qualcomm Snapdragon 660 a frecuencia máxima de 2,2 Ghz. y 4 GB de RAM-, hay que tomar en serio a la marca que ha logrado vencer a Apple en China con sus dos últimos terminales -el R9 y el R9s-. No en vano, el R11, que tiene incluso una versión para los aficionados del FC Barcelona, parece que sigue la senda de sus hermanos mayores y ya es el móvil Android más vendido. Y eso que su diseño es calcado tanto al OnePlus 5 -que se fabrica en las instalaciones de OPPO- como al iPhone 7 Plus.

Su fortaleza radica una gran estrategia promocional y en los magníficos acabados del ‘smartphone’. No en vano, es más delgado y ligero que los dos móviles a los que se parece, y también notablemente más barato. Su cámara dual está a la altura de las mejores del mercado. De hecho, es la misma que la del OnePlus 5, y supera a este en la resolución de la cámara selfi, que alcanza los 20 megapíxeles.

OPPO también ha diseñado una de las capas de Android más atractivas, ColorOS. Además de permitir la personalización de los gestos que sirven para lanzar aplicaciones de forma mucho más rápida, OPPO ha adoptado la función de Xiaomi que sirve para clonar aplicaciones y gestionar dos cuentas distintas desde el mismo móvil. Algo que resulta especialmente útil para quienes deben actualizar su cuenta personal y otra profesional, ya sea de redes sociales, de Whatsapp, o de correo electrónico. Además, como la mayoría de los móviles chinos incluye una ranura ‘dual-SIM’ que también facilita utilizar dos números de teléfono distintos desde un mismo aparato.