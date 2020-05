Colapsan líneas telefónicas para solicitar ayuda económica para indocumentados de California

El estado dorado enviará $500 dólares a unos 150,000 inmigrantes

20 de mayo de 2020 – Agencias.

El periodo para solicitar la ayuda económica que el estado de California ofrece a inmigrantes indocumentados abrió este lunes a las 9 de la mañana. Una hora después, las líneas telefónicas a través de las que se podía iniciar el procedimiento ya habían colapsado y muchas personas se quejaron de que no podían ponerse en contacto.

Miles de inmigrantes marcaron los números establecidos según sus áreas de residencia para aplicar al estímulo que les puede ayudar a hacer frente a los estragos económicos que está causando la crisis del coronavirus.

El programa de asistencia, que destina $75 millones de dólares a este fin, se empezó a llevar a cabo por vía telefónica para evitar al máximo el contacto físico. Con esta partida presupuestaria, el Gobierno estatal pretende llegar a unos 150,000 inmigrantes con un pago de $500 dólares por personas y hasta $1,000 por hogar.

Uno de los solicitantes, Adolfo Luna, dijo a The New York Times que la posibilidad de conseguir el dinero era la misma que ganar la lotería, ya que se otorga por orden de llamada (contestada). No obstante, él se mantuvo horas a la espera sin éxito. “Las líneas telefónicas estaban completamente saturadas”, dijo. Esta frustración lo llevó a acercarse a la oficina local de la ONG TODEC Legal Center, donde se comprometieron a llamarlo en dos días para rellenar la solicitud.

Las 12 organizaciones sin ánimo de lucro que el estado ha asignado para revisar los casos de los solicitantes parecían tener un gran volumen de llamadas. “Sabíamos que el número de solicitantes sería alto, pero estábamos abrumados“, dijo al diario neoyorquino Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.

En los primeros 90 minutos, la organización recibió 630,000 llamadas que bloquearon la línea telefónica habilitada para solicitar la ayuda. El grupo que lidera Salas atendió a algunas personas a través de su número habitual hasta que la línea directa se restableció tres horas más tardes y con un número adicional. Pero esa línea también terminó colapsando.

Se estima que en Estados Unidos viven 10.6 millones de inmigrantes indocumentados y dos millones de ellos están en California, el estado con mayor número. Las personas que están en el país sin autorización son especialmente vulnerables al impacto económico del coronavirus porque normalmente tienen salarios bajos y ocupan puestos de trabajos que han desaparecido con la pandemia como cocineros, camareros, trabajos en hoteles o asistencia doméstica.

En California, estos trabajadores indocumentados son alrededor del 10% de la fuerza laboral y están sobrerrepresentados en sectores como la agricultura o la asistencia sanitaria.