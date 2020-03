Consulado General de Colombia en Atlanta – Consulado Móvil en la ciudad de Greenville – Carolina del Sur

6 de marzo de 2020 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA.

El Consulado General de Colombia en Atlanta, informa a la comunidad que estará realizando una jornada de Consulado Móvil en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur el próximo sábado 21 de marzo de 8 a.m. a 5 p.m.

Durante esta jornada se realizarán diferentes trámites para lo cual se debe agendar una cita en el siguiente link: http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=8c1168a8-0fd2-4ca0-b4cb-6b438bb53451 Las citas son limitadas.

Por favor tener en cuenta la siguiente información relevante:

• Horario: 8 a.m. a 5 p.m.

• Lugar: 1140 N Pleasantburg Dr # C, Greenville, SC 29607.

• Para cada trámite se debe agendar una cita. Sólo se atenderán a personas con cita.

• Una vez se llenen las citas el sistema no dejará agendar más citas en el sistema.

• El único medio de pago es mediante Money Order a nombre del Consulado de Colombia.

• Si realiza trámite de pasaporte y desea que su pasaporte sea enviado a su casa, bajo su responsabilidad, deberá llevar un sobre prepagado de UPS o de United States Postal Service certificado con tracking number.

• Recuerde revisar los requisitos que debe cumplir para cada uno de los trámites que desee realizar en la página atlanta.consulado.gov.co. Puede escribir al correo catlanta@cancilleria.gov.co para información adicional

¿Qué trámites se podrán realizar en el Consulado Móvil?

1. Registros Civiles: nacimiento, matrimonio y defunción.

2. Cédulas de ciudadanía: primera vez, renovación y duplicado.

3. Pasaporte.

4. Reconocimientos de firma: (poderes especiales, amplios y suficientes, declaraciones juramentadas extra juicio, contratos de compra y venta, entre otros).

5. Autenticación de copias de documentos.

6. Certificaciones: fe de vida (supervivencia), certificados de residencia.

7. Permisos de salida menores.

8. Entrega de documentos: cédulas y pasaportes tramitados previamente.

¿Qué trámites no se podrán realizar?

1. Solicitudes de visa.

2. Escrituras públicas.

3. Renuncias y recuperaciones de Nacionalidad.

4. Tarjetas de identidad.

5. Declaraciones sobre ley de víctimas.