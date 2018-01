Contribuyentes pueden correr la voz acerca de crédito tributario que beneficia amigos y familia

29 de enero de 2018 – Consejo Tributario del IRS 2018-13SP.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) proporciona un impulso a los trabajadores, sus familias y las comunidades donde viven. Debido a que el EITC puede poner dinero en los bolsillos de los contribuyentes, puede ayudar a pagar cosas como alimentos, ropa y gasolina. Muchos contribuyentes calificados no reclaman este crédito simplemente porque no lo conocen. De hecho, cada año, millones de personas son elegibles para el EITC porque su situación familiar o financiera cambió. Correr la voz es una manera de difundir información acerca de este crédito.

Este crédito no solo puede reducir la cantidad de impuestos que alguien adeuda, sino que también puede generar un reembolso. La cantidad de EITC que los contribuyentes reciben se basa en sus ingresos, tamaño de familia y estado civil tributario. La cantidad máxima del crédito para el año tributario 2017 es de:

$6,318 con tres o más niños calificados

$5,616 con dos niños calificados

$3,400 con un niño calificado

$510 sin niños calificados

El IRS alienta a los contribuyentes que han reclamado y se han beneficiado del EITC a ayudar a difundir el conocimiento sobre este importante crédito. Aquí hay algunas maneras en que los contribuyentes pueden ayudar a sus amigos, familiares y vecinos a conocer el EITC. Cuénteles sobre:

gov : Los contribuyentes que desean obtener más información acerca del EITC pueden visitar IRS.gov/eitc. Pueden encontrar información acerca de quién califica para el crédito y cómo reclamarlo.

: Los contribuyentes que desean obtener más información acerca del EITC pueden visitar IRS.gov/eitc. Pueden encontrar información acerca de quién califica para el crédito y cómo reclamarlo. Ayuda con los impuestos en idiomas extranjeros : Las personas pueden pasar información de IRS.gov sobre el EITC en otros idiomas: Inglés Chino Coreano Ruso Vietnamita

: Las personas pueden pasar información de IRS.gov sobre el EITC en otros idiomas: Asistente de EITC : Esta herramienta en IRS.gov, guía a las personas a través de una serie de preguntas para averiguar si califican.

: Esta herramienta en IRS.gov, guía a las personas a través de una serie de preguntas para averiguar si califican. IRS en redes sociales : Comparta un enlace en Facebook o Twitter. Las personas pueden seguir al IRS en las redes sociales para obtener las últimas noticias e información acerca de créditos tributarios.

: Comparta un enlace en Facebook o Twitter. Las personas pueden seguir al IRS en las redes sociales para obtener las últimas noticias e información acerca de créditos tributarios. Ayuda de impuestos gratuita de voluntarios : el IRS trabaja con organizaciones comunitarias de todo el país para adiestrar a voluntarios que preparan impuestos para personas con ingresos bajos y moderados. Estos voluntarios pueden ayudar a determinar si un contribuyente es elegible para reclamar el EITC. Hay dos programas patrocinados por el IRS: Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes: Este programa también se conoce como VITA. Ofrece preparación gratuita de declaración de impuestos para los contribuyentes elegibles que generalmente ganan $54,000 o menos. Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada: TCE es principalmente para personas de 60 años o más, pero ofrece servicios a todos los contribuyentes. El programa se enfoca en asuntos tributarios únicos para personas de edad avanzada. AARP participa en el programa TCE a través de AARP Tax-Aide.

: el IRS trabaja con organizaciones comunitarias de todo el país para adiestrar a voluntarios que preparan impuestos para personas con ingresos bajos y moderados. Estos voluntarios pueden ayudar a determinar si un contribuyente es elegible para reclamar el EITC. Hay dos programas patrocinados por el IRS:

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos antes de mediados de febrero para declaraciones de impuestos que reclamen el EITC o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). La ley requiere que el IRS retenga todo el reembolso, incluso la parte no asociada con el EITC o ACTC. El IRS espera que los primeros reembolsos relacionados con EITC/ACTC estén disponibles en cuentas bancarias o en tarjetas de débito de contribuyentes a partir del 27 de febrero de 2018, si estos contribuyentes eligen el depósito directo y no hay otros problemas con su declaración de impuestos.