Deportado un joven porque sus amigos en redes sociales publicaron críticas contra Estados Unidos

Un joven estudiante de 17 años ha sido deportado en Boston (Massachusetts) después de que las autoridades migratorias encontraran supuestamente mensajes de contenido político negativo en sus redes sociales, pero no publicados por él sino por sus amigos en internet, según la web informativa The Harvard Crimson.

No se trata del único caso: cada vez son más los extranjeros a los que no se permite la entrada en Estados Unidos por este motivo, según la web informativa TechCrunch, es decir, no por lo que ellos publican sino por lo que personas a las que siguen en sus redes sociales publican.

El Departamento de Estado requiere a los solicitantes de visado que, además de su correo electrónico, dirección y teléfono, suministren la información sobre sus perfiles en redes sociales. Además, a su llegada a suelo estadounidense, los oficiales fronterizos tienen derecho a revisar el teléfono y la computadora de los viajeros, aunque no está claro que legalmente puedan requerir las contraseñas para entrar en redes sociales si éstas son necesarias.

En el caso de Ismail B. Ajjawi, un joven palestino residente en Tiro (Líbano), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) decidió revisar tanto su teléfono celular como su computadora a su llegada al aeropuerto internacional de Boston, según el citado diario.

Tras horas de interrogatorio, su visado estudiantil fue cancelado, y fue deportado. debía comenzar sus clases el 3 de septiembre en la Universidad Harvard, probablemente la más prestigiosa del mundo, para la que había conseguido una beca de la organización no gubernamental AMIDEAST.

Un portavoz de la CBP ha indicado al citado diario que el joven fue considerado “inadmisible”, sin explicar las razones. Ajjawi había llegado junto a otros estudiantes, que también fueron interrogados pero a los que sí se permitió la entrada a el país.

El joven asegura que una agente le pidió acceso a su computadora y teléfono, y lo estuvo revisando durante cinco horas. Luego le llamó a una sala: “Empezó a gritarme, me dijo que había encontrado a gente publicando opiniones políticas en contra de Estados Unidos en mi lista de amigos”.

“Yo respondí”, explica, “que no tengo nada que ver con esos mensajes, y que no me gustaron, los difundí o comenté, y por tanto no deberían hacerme responsable de ellos”. “No tengo una sola publicación en mis redes sobre política”, añadió.

No es la primera vez que ocurre: según el citado diario, al menos otros cuatro estudiantes de Harvard han visto denegada su entrada al país después del veto del presidente, Donald Trump, a viajeros de ciertos países mayoritariamente musulmanes.

Los agentes fronterizos procesan a más de un millón de viajeros al día que intentan llegar al país por tierra, mar o aire, y de media deniegan la entrada a 760, según TechCrunch. Entre otras cosas, revisa sus teléfonos y computadoras sin necesidad de orden judicial: el año pasado fueron 30.000 aparatos, incluidos los de ciudadanos estadounidenses.

A ello se añade que, desde junio, el Departamento de Estado puede solicitar los perfiles de redes sociales de los solicitantes de visados, lo que afecta a 15 millones de personas. En ocasiones, lo que provoca la denegación puede ser un simple mensaje de la red de mensajería WhatsApp, como denuncia Abed Ayoub, director del Comité Antidiscriminación Arabe-Estadounidense.

Ayoub menciona el caso de un estudiante con visado al que se negó la entrada por una imagen encontrada en su celular, que se había salvado automáticamente, según dijo el joven, tras ser recibida a través de WhatsApp.

