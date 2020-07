Descuartizado en Nueva York: detienen al asistente del empresario tecnológico

La hermana de Fahim Saleh, fundador de la app Gokada, halló su cuerpo desmembrado y en bolsas de basura en su lujoso apartamento de Manhattan

17 de julio de 2020 – Nueva York – Agencias.

A Fahim Saleh, de 33 años, fundador y dueño de Gokada, lo asesinó su asistente, Tyrese Devon Haspil, de 21 años, que, al parecer, debía varios miles de dólares al empresario. Según los investigadores del «caso Haspil», había robado el dinero de su antiguo jefe, y éste, lejos de denunciarlo, lo ayudó a firmar un plan por el que se comprometía a devolverlo en varios plazos. Detenido por detectives de Nueva York, Haspil se encuentra a la espera de que los fiscales anuncien el pliego de cargos. Entre otros el de homicidio en segundo grado. El caso, resuelto en tiempo récord, había convulsionado Manhattan.

Saleh, un emprendedor nacido en Arabia Saudí y de orígenes familiares de Bangladés, había aparecido asesinado en su lujoso apartamento del Lower East Side. El cuerpo fue seccionado en varios pedazos. Sus asesino lo había cortado con una sierra eléctrica, en un caso evidente de realidad que imita las pesadillas gore del cine de psicópatas o mafiosos.

Todo lo que existía era una grabación, captada por las cámaras de seguridad del edificio, en la que se le veía entrando en el ascensor que comunicaba con su piso. Las cámaras también captaron a una misteriosa figura vestida de negro. El cadáver del empresario fue encontrado por su hermana, que descubrió el cuerpo decapitado, varios miembros amputados y guardados en bolsas y, cuentan, incluso la sierra eléctrica aún conectada. El asesino usó la tarjeta de crédito de su víctima para comprar productos de limpieza con los que fregar el apartamento y tratar de ocultar las huellas.

Con su presunto asesino bajo arresto, se cierra de momento la triste historia del chico exitoso y brillante, criado por sus padres en Poughkeepsie, al norte de la ciudad de Nueva York, que murió asesinado de varias puñaladas en el cuello y que había logrado una fortuna comerciando con aplicaciones para motocicletas en Nigeria. También había fundado recientemente la firma de Adventure Capital, con la intención de invertir en apps diseñadas y radicadas en países como Bangladés o Colombia.

Una de sus aspiraciones consistía en revertir parte de las ganancias acumuladas en los últimos años apoyando a los chavales con ganas de crear negocios innovadores en unos países poco generosos con sus emprendedores. Desde luego su historial es la de alguien que apostó por las nuevas tecnologías y la creación desde que apenas era un niño. Su familia ha compartido que cuando estaba en el instituto ya fundó una web, PrankDial.com, que en 2008 ya había generado más de 10 millones de dólares.

La CNN recordaban que estudió en la Universidad de Bentley, en Massachusetts, y que en 2019 fue capaz de recaudar más de 5,3 millones de dólares con Gokada para contratar hasta 800 conductores en Nigeria. En un comunicado, sus familiares explican que «los titulares hablan de un crimen que aún no podemos entender. Fahim era más de lo que lees. Su mente, brillante e innovadora, arrastró consigo a todos los que formaban parte de su mundo y se aseguró de no dejar a nadie atrás. No hay palabras o acciones que nos brinden consuelo, excepto la captura de la persona que exhibió su absoluta maldad sobre nuestro ser querido».

El asesino cometió su crimen el pasado lunes y el martes tuvo la sangre fría de regresar al apartamento de Lower East Side, provisto de los productos de limpieza, para deshacerse del cadáver. Algo debió de salir mal, porque abandonó los trozos macabros detrás suyo y brindó a la hermana y a los detectives de homicidios una escena digna de “El silencio de los corderos” o “Uno de los nuestros”.