Detenido el presidente de Oxfam Internacional por un caso de corrupción en Guatemala

El expresidente guatemalteco Álvaro Colom y otros exmiembros de su Gobierno también han sido arrestados por malversación de fondos

13 de febrero de 2018 – Agencias.

Por los delitos de fraude y peculado, el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, de 66 años, y la práctica totalidad del que fuera su Gabinete de Gobierno entre 2008 y 2012, fueron detenidos este martes y ligados a proceso por su participación en el caso Transurbano –un sistema de transporte colectivo para la capital guatemalteca–, en cuya gestión se burlaron todos los procedimientos que la ley contempla para la protección de los bienes del estado.

Entre los capturados figura el ex ministro de Finanzas (Hacienda) Alberto Fuentes Knight, presidente de Oxfam Internacional, sobre quien pesan graves señalamientos por incumplimiento de deberes, de acuerdo con lo expuesto por el Magistrado Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante una rueda de prensa.

“El doctor Fuentes Knight, como rector del Ministerio de Finanzas, era el responsable de que la política pública se ejecutara conforme a los intereses del Estado (…) gestionó el desembolso de los pagos (por el equivalente a USD35 millones) y firmó el acuerdo gubernativo a sabiendas del engaño o el ardid orquestado: evitar sistemáticamente la intervención de actores o instituciones que podrían dar dictámenes que frenaran la entrega de los 35 millones de dólares (…) Incumplió los procedimientos y deberes de Ley”, señaló Velázquez en una rueda de prensa donde se dieron detalles abrumadores de la operación mafiosa.

“La actuación del entonces ministro es absolutamente ajena a Oxfam Internacional”, ha comentado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la organización guatemalteca de Transparencia Internacional. En su momento, recuerda, el think tank se pronunció en contra, porque era un subsidio de 35 millones de dólares que no beneficia al usuario, sino a empresarios particulares. “La actuación del entonces ministro es absolutamente ajena a Oxfam Internacional y, para mala fortuna, cae justamente cuando la ONG está en medio de un escándalo mundial”, ha puntualizado Marroquín.

En el mismo sentido se ha pronunciado Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asíes, quien califica la detención del presidente de Oxfam como azarosa. “Es pura casualidad. El presidente de una organización mundial como Oxfam no puede ser responsable de la conducta desordenada de algunos de sus integrantes en más de 80 países donde tiene presencia. No se puede vincular una cosa con la otra”, señala.

La detención de Fuentes supone un nuevo problema para Oxfam, después de que este viernes se conociera que varios cooperantes contrataron prostitutas en Haití, en ocasiones para realizar orgías en las dependencias pagadas por la organización, durante la operación de ayuda humanitaria posterior al terremoto que destruyó el país en 2010. La directora adjunta de la ONG, Penny Lawrence, dimitió este lunes tras las acusaciones de que la organización británica no manejó adecuadamente las graves denuncias sobre la conducta de sus cooperantes.

Tras su detención, Fuentes Knight ha afirmado que cuando él dejó el cargo pidió que se investigaran unas supuestas “anomalías” que empezaban a aparecer por parte de la empresa que operaba el servicio de transporte. “Cuando renuncié exigí que se iniciara una investigación y que no se canalizaran más recursos al Transurbano, a la empresa en particular. Naturalmente la Contraloría General de Cuentas no tenía ningún informe”. Añadió que no hizo la denuncia formal en su momento, porque no tenía suficiente información. ha asegurado. Y ha añadido que no lo denunció porque en aquél momento no tenía suficiente información.