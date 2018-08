Detenidos los operadores de los drones del supuesto ataque a Maduro

Dos personas dirigían desde un automóvil el aparato que se estrelló contra un edificio, según el fiscal

6 de agosto de 2018 – Caracas – Agencias.

El fiscal venezolano, Tarek William Saab, informó este lunes que fueron detenidos en flagrancia dos operadores de uno de los drones que explotó el sábado en la avenida Bolívar en Caracas, durante un desfile militar, como parte de un supuesto ataque contra Nicolás Maduro.

“Esto es como una película en cámara lenta. Se identificaron los lugares desde donde operaron los drones, fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban uno de los drones desde un vehículo, específicamente el dron que se estrelló en el edificio Don Eduardo. Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron al igual que todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores. Se estableció el sitio en que los autores se alojaron en días previos al hecho, se identificaron a los explosivistas y se han establecido las primeras conexiones internacionales. Se presume que están vinculados con otra investigación de un ataque terrorista ocurrido hace un año”, dijo el funcionario designado por la Asamblea Nacional Constituyente, afín a Maduro.

Desde el gobierno se ha conectado el hecho con las actividades del expolicía rebelde Oscar Pérez, que fue asesinado en enero junto con seis de sus colaboradores en una violenta operación del gobierno que contó con lanzagranadas y tanques de guerra. En julio del año pasado, Pérez se convirtió en enemigo de Maduro cuando sobrevoló con un helicóptero las inmediaciones de la sede del Supremo, en Caracas, con una pancarta que decía “Libertad” y, según la versión del gobierno, lanzó dos granadas que no explotaron. Desde el sector oficial también se ha señalado a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de estar involucrados en el hecho.

El fiscal no dio mayores detalles del incidente, por reservas de la investigación, pero aseguró que el hecho es parte una cadena de acciones violentas que ha vivido el país desde que llegó el chavismo al gobierno en 1999. En cinco años en el poder, Maduro ya ha denunciado 20 supuestos intentos de asesinarlo. “Esto no fue solamente un intento de magnicidio, sino una masacre porque, de concretarse, todos los que estábamos ahí, cabezas de los poderes públicos, seríamos víctimas”. Señaló que los delitos que calificarían a los implicados son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio frustrado y lesiones graves en los siete militares heridos, lanzamiento de explosivos en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

La mañana de este lunes se han realizado allanamientos en Caracas vinculados con el caos. El servicio de inteligencia tomó las instalaciones del Hotel Pestana, en el este de Caracas, donde estarían buscando a algunos de los involucrados en el supuesto atentado. En la madrugada, los policías iniciaron el desalojo de los huéspedes del hotel cuatro estrellas y restringieron el acceso a las instalaciones.

El ministro de Interior Néstor Reverol adelantó el domingo parte de las pesquisas. En su versión hay más detenidos. “Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados y se han practicado varios allanamientos en hoteles de la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias”.

De acuerdo con el funcionario, en el atentado fueron usados dos drones modelo DJI M600, “diseñados para trabajos industriales” y con capacidad para “soportar grandes cargas”, que no lograron herir a Maduro “gracias a las técnicas especiales” de la Guardia de Honor, encargada de su seguridad, y a la instalación de equipos inhibidores de señales que desorientaron a los drones, que se activaron “fuera del perímetro planificado por los sicarios”.

Posverdad y supuestos

Desde la Casa de Nariño, en uno de sus últimos actos como presidente, Juan Manuel Santos se refirió al incidente en Caracas, del que fue acusado de estar involucrado por Maduro. “A mí me han dicho de todo. Yo estoy acostumbrado. Hay que tener una piel gruesa para todas las acusaciones y posverdades. Me han acusado de lo humano y lo divino: comunista, de las FARC, infiltrado del castrochavismo… En estos últimos días, la extrema derecha en este país y uno de sus líderes [Álvaro Uribe] me acusó de estar en un complot con la inteligencia británica, con James Bond. Yo pensé que era el tope de las locuras de acusaciones. Pero no, me equivoqué. Me he encontrado otra más insólita. Que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana armando complots para asesinar al presidente de Venezuela. Le digo al presidente de Venezuela que el sábado estaba en cosas más importantes: bautizando a mi nieta. Para dejar las cosas claras”, dijo este lunes el presidente colombiano.

La cancillería venezolana insistió en las sospechas. En un comunicado señalan que les “resulta revelador que el gobierno colombiano califique de supuesto un hecho muy grave y notorio, quedando en evidencia su intención de poner en duda el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro”. Agregan que es sospechoso que la posición del país vecino sea la de defender a ultranza a Santos y librarlo de responsabilidades. “Son inocultables las permanentes agresiones y provocaciones contra el pueblo y gobierno venezolanos, cuyo colofón fueron sus recientes declaraciones diciendo que veía cerca la caída del presidente Maduro, como crónica de un magnicidio anunciado”.

El Gobierno venezolano convocó este lunes a una marcha a Miraflores en respaldo al presidente. “Le daremos una repuesta contundente a esa derecha que cree que va a gobernar este país”, dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, quien aseguró que los militares en formación que salieron corriendo cuando ocurrió el estruendo en el acto del sábado lo hicieron porque “no pertenecían a una unidad de combate, sino a una unidad de desfile”.