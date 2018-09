Dolores O’Riordan, la cantante de The Cranberries, murió ahogada debido a una intoxicación alcohólica

La artista irlandesa, que falleció en enero a los 46 años, fue encontrada en la bañera de un hotel de Londres

6 de septiembre de 2018 – Dublín/ Madrid – Agencias.

La cantante irlandesa Dolores O’Riordan, la voz de la banda The Cranberries, murió ahogada por culpa de una intoxicación etílica, según informa la cadena de televisión irlandesa RTE y la británica Sky. O’Riordan, que falleció en enero a los 46 años, fue encontrada sin vida sumergida en la bañera de un hotel en Londres, donde se encontraba en una breve sesión de grabación. Según la forense Shirley Radcliffe, encargada del caso, la cantante murió de manera accidental, no había ningún indicio de violencia y tampoco ninguna nota.

Nacida en Limerick en 1971, O’Riordan era la menor de siete hermanos y fue educada en el catolicismo. Debía su nombre, Dolores, a la profunda fe católica de su madre. Ella no era practicante, pero se declaró admiradora del papa Juan Pablo II, a quien visitó con su madre en el Vaticano.

O’Riordan se unió a The Cranberries en 1990 (llamados entonces The Cranberry Saw Us), junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler. Su salto a la fama llegó con su álbum de debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993), que incluía la canción Linger, sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito.