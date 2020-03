Drásticas nuevas medidas en Jefferson y los condados circundantes, para ayudar a detener la propagación del coronavirus

17 de marzo de 2020 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Dr. Mark Wilson, Oficial de Salud del Condado de Jefferson, dice que está ordenando prohibiciones estrictas a partir del martes 17 de marzo de 2020, con respecto al coronavirus.

El martes por la mañana, la gobernadora Kay Ivey emitió órdenes para Jefferson y los condados circundantes, incluidos Tuscaloosa, Walker, Blount, St. Clair y Shelby.

1 – A partir del 17 de marzo, todas las reuniones de 25 personas o más están prohibidas, en el condado de Jefferson.

2 – Todos los centros para personas mayores y las reuniones de personas mayores se cerrarán. El Dr. Wilson está instando a los centros para adultos mayores, a asegurarse de que las personas puedan recibir comidas durante este tiempo. United Way está trabajando para proporcionar esas comidas en un sistema de entrega y a través de Meals on Wheels. Meals on Wheels está buscando voluntarios.

3 – Todos los hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo, deben prohibir las visitas, esperar atención compasiva.

4 – Del 19 de marzo al 6 de abril – todas las escuelas privadas para todos los grados, estarán cerradas.

5 – Los centros preescolares y guarderías con 12 o más niños estarán cerrados.

6 – Cualquier restaurante, cervecería o bar, no permitirá que se sirvan alimentos o bebidas en el lugar, durante al menos una semana. Esto podría extenderse.

El Dr. Wilson dice que el condado tiene 17 casos confirmados, pero el número de casos podría duplicarse cada dos días, si no hacemos los cambios necesarios.

El Dr. Wilson dijo: “Necesitamos hacer esfuerzos drásticos para evitar el contacto entre nosotros. Tenemos que detener el sangrado”. El Dr. Wilson también dijo, que este es un momento para que los vecinos se ayuden mutuamente, de la manera más segura posible.

El Dr. Wilson dijo que cree que tenemos propagación comunitaria, cuando se trata de coronavirus en el condado de Jefferson. Según los CDC, la difusión comunitaria significa “propagarse de manera fácil y sostenible en la comunidad”.

El alguacil del condado de Jefferson, dice que los oficiales apoyarán la aplicación de las medidas por parte del oficial de salud.

Los diputados dicen, que también están evaluando médicamente a cada nuevo recluso en la cárcel, e instituyendo nuevos procedimientos de higiene, para evitar la propagación entre la población del centro penitenciario.