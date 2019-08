Educación para todos, a todo nivel

31 de julio de 2019 – Por: El Director

Como todos sabemos el conocimiento y el aprendizaje tiene diferentes niveles y aunque me he referido en varios de los editoriales anteriores a temas que para muchos les parecería fuera de su alcance, esto no quiere decir que no podremos lograr alcanzar esas metas que para muchos hoy les parece lejanas, aunque quizás, para unos pocos no tanto. Pero, de todas formas, aprender requiere de ir alcanzando poco a poco niveles de conocimiento que nos servirán de base para el logro de nuestras metas futuras; es como subir una escalinata peldaño por peldaño hasta alcanzar la parte superior de la escalera, se debe hacer paso a paso, pero lo más importante es: no decaer, sino seguir adelante con tenacidad y CONSTANCIA.

Todo lo que usted se proponga en la vida para lograr alcanzar sus metas, requiere de esfuerzo, las cosas fáciles hace tiempo dejaron de existir, se requiere de gran energía de su parte, de dedicación y no desfallecer al primer obstáculo, sino continuar con tenacidad. A medida que vas viendo resultados, estos te sirven de aliciente para continuar y pronto, lo que te parecía hasta hace unos pocos días muy difícil y muy lejano, te hará sentir orgulloso al saber que lo lograste.

Por eso, quiero hoy dirigirme a aquellos que, por algunas circunstancias de la vida, se encuentran en el nivel más bajo de la educación.

La buena noticia es que afortunadamente existen maneras de ascender en su educación, así no sepas leer y escribir, debes de estar al tanto que hay organizaciones como “La Casita”, que a través de las Plazas Comunitarias ofrece cursos de alfabetización para todos los que se inscriban en estos programas básicos educativos y lo más importante: es que a medida que vas progresando se abren otras puertas para ir avanzando más y más en su educación primaria. Y, en corto plazo, podrás saltar a otros niveles: cursos de preparatoria, si, con títulos validados y aceptados como si hubiese salido de un high school e inclusive, de nivel universitario, las metas te las pones tú.

Todos estos programas se pueden lograr inscribiéndote en las Plazas Comunitarias ofrecidas por “La Casita” que los van llevando muy cómodamente, paso a paso, hasta alcanzar otros niveles.

Puedes copiar este link y conocer de todos los programas (GRATIS) que allí se ofrecen, tu que sabes leer ayuda a otros que no lo saben y llévalos allí o llama y los inscribe, todos debemos hacer algo por los demás, mañana lo harán por ti.

La Casita Guadalupana Multicultural Services

Este es el link: http://hcsslacasita.org/plaza-comunitaria-2019-2020-hoover/

¿Dónde? 92 Oxmord Road, HOMEWOOD, Al 35209

205 987-4771 / 205 503 – 3070 (Hermana Martha Elena Perez

No hay disculpa para no aprender más y salirte del agujero, ahí les dejo otros links para aprender y mejorar tu inglés, a tu ritmo, iniciado desde el básico, pasando luego por el intermedio y el avanzado, con episodios de la vida real.

Solo necesita un móvil y conectarte a internet; comprar una tablet, un computador o un Smart Phone, es de suma importancia para ti y los tuyos. Pero si no tienes uno, las bibliotecas también ofrecen este servicio gratis. No te olvides que hay muchas iglesias que ofrecen cursos de ingles y de computación gratis, no hay excusa para no aprender.

Links para aprender ingles: https://www.usalearns.org/ https://mooec.com/

https://www.youtube.com/watch?v=MZQZYNQL0zg https://www.youtube.com/watch?v=LbliZVYzah4 https://www.youtube.com/watch?v=BljocJt0x2E

Como ves, la educación es para todo nivel, desde el que no sabe leer, pasando por el que tan solo hizo algunos cursos de primaria, hasta el que quiere terminar un High School y ¿porque no? graduarse en la universidad. Te deje los links de las plazas comunitarias “La Casita” Guadalupana Multicultural Services, donde puedes lograr todo lo anterior

Entonces, no solo de Inteligencia Artificial, Robótica, Realidad Virtual, Nanotecnología, etc. se puede aprender, como les deje links en los anteriores editoriales, sino también, para los que no saben y quieren iniciar desde lo más básico de la educación. Por lo tanto, la decisión es tuya: ¡Adelante! ¡Tú puedes!

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Lartino News, LLC