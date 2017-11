El 46% de los ingresos de la droga que se vende en el Internet oculto acaba en Europa

España es el cuarto país que más cannabis comercializa en un negocio ilegal dominado por Alemania, Reino Unido y Holanda, según un informe de la UE y Europol

28 de noviembre de 2017 – Lisboa – Agencias.

El 46% de los ingresos de la droga que se vendió en el Internet oculto entre 2011 y 2015 acabó en Europa, según un informe de la Unión Europea y Europol presentado este martes en Lisboa. Un tráfico ilegal que está dominado por Alemania, Reino Unido y Holanda.

El Centro Europeo para la Monitorización del Mercado de las Drogas (EMCDDA, en sus siglas en inglés) anualmente realiza un estudio sobre la evolución del tráfico y consumo de estupefacientes, pero en esta ocasión el informe, titulado Drugs and the darknet: perspectives for enforcement, research and policy, se centra en el lado oscuro de Internet; allí donde se comercia con armas, se comunican los terroristas y también se mercadea con drogas. Aunque el estudio señala que el mercado de la droga online aún es una pequeña parte del total, su importancia va creciendo año tras año.

En muchos casos, las webs ilegales que se encuentran en la deep web tanto venden drogas como medicinas sin prescripción médica. Este mercado se caracteriza por la volatilidad de sus páginas, cuyo tiempo de existencia medio es inferior al año. La más célebre de todas ellas, Silk Road (en sus diferentes versiones), fue cerrada y su fundador condenado a cadena perpetua.

Su relevo lo tomó AlphaBay, que entre 2015 y 2017 consiguió acaparar el 28% del todo el mercado europeo online. En un solo día ingresaba más de 600.000 euros, el doble que Silk Road en 2013, su mejor temporada. En verano de este año, el FBI y Europol lograron cerrar AlphaBay, pero otros sitios han tomado su relevo. Hay más de 2.000 webs en el Internet oculto dedicadas a este comercio, de las que un 16% también vende medicinas. Los vendedores son más de 3.000, aunque el 1% concentra el 50% de todas las transacciones.

Dimitris Avramopoulos, comisario europeo para la Inmigración y Asuntos Internos, ha alertado en Lisboa de la creciente popularidad de estas webs, especialmente en Alemania, Reino Unido y Holanda, los tres países más destacados en cuanto a ingresos procedentes de este negocio ilegal. El séptimo es España, pero mientras los primeros destacan por comerciar nuevos productos químicos como éxtasis y anfetaminas, en España el comercio se centra en la marihuana: después de los tres grandes, es el primer vendedor europeo por volumen de este producto.

Alexis Goosdeel, director del EMCDDA, ha señalado que los países analizados, los de la Unión Europea más Turquía y Noruega, concentran el 34% de todas las ventas mundiales y el 46% de todos los ingresos.

Los ocho sitios más grandes ingresaron el pasado año entre 10 y 18 millones de euros mensuales. AlphaBay tenía 200.000 compradores y 40.000 vendedores hasta que hace unos meses su creador y distribuidor, un canadiense afincado lujosamente en Tailandia, fue arrestado y su negocio cerrado.

El método de pago más común es a través de criptomonedas, el bitcoin principalmente. Mientras las comunicaciones son encriptadas, el anonimato absoluto solo se consigue si el pago huye de los servicios tradicionales, como tarjetas de crédito o Paypal, y se realiza con monedas virtuales.

El perfil del comprador en la Red oculta es un hombre (dos tercios del total) de entre 21 y 25 años, empleado profesional, con estudios universitarios y con un largo historial en consumo de drogas. La confianza con la web es fundamental para conseguir la calidad del producto que se promete. Aún así, el informe europeo hace constar que nunca se sirve la pureza de la droga que se prometió.

Los envíos más habituales no pasan de los cinco gramos y la transacción media es de 58 euros. El control de los servicios de correos juega un papel fundamental para cortar este comercio, como se demuestra con el caso de la web Hansa, que no realiza servicios a Finlandia, debido a los estrictos controles fronterizos.