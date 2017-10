El Bronco buscará la presidencia de México en 2018

El gobernador independiente de Nuevo León iniciará el camino para conseguir la candidatura

4 de octubre de 2017 – México – Agencias.

Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León conocido como El Bronco, ha anunciado este miércoles su intención de buscar la candidatura a la presidencia de México. El expriista entró a la historia política mexicana en 2015 al convertirse en el primer gobernador electo sin partido. El Bronco pretende seguir la ruta independiente para figurar en la boleta electoral del proceso del 1 de julio de 2018. El gobernador tiene hasta el 8 de octubre para formalizar su aspiración ante el Instituto Nacional Electoral (INE, la autoridad electoral).

“Creo que sí voy a buscar esa posibilidad”, dijo Rodríguez Calderón al periodista Ciro Gómez Leyva. El Bronco ha dicho esta mañana que pretende cumplir este sábado el requisito legal ante el INE. Después, preguntará al pueblo que gobierna si debe o no buscar la presidencia. “Yo dije que tengo un compromiso con Nuevo León y quiero cumplirlo, pero quiero pedirle permiso a los ciudadanos. No sé si me lo den”, afirmó El Bronco en la radio.

La Constitución exige aquellos funcionarios que desean buscar la presidencia dejar el cargo a más tardar seis meses antes de la elección. Por ello, El Bronco tiene hasta el 31 de diciembre para abandonar al Gobierno de Nuevo León. Rodríguez Calderón no ha detallado la forma ni organización del supuesto referéndum que pretende llevar a cabo para obtener el permiso de los neoleoneses.

Tras formalizar sus aspiraciones ante la autoridad electoral, El Bronco entraría en la carrera cuesta arriba que tienen frente a sí los candidatos independientes. Quienes buscan la nominación presidencial tendrán 120 días —del 10 de octubre al 6 de febrero de 2018— para recabar 866.593 firmas de ciudadanos que respalden las aspiraciones de ese candidato. Estos apoyos tendrán que reunirse en al menos 17 de los 32 Estados del país y deberán sumar por lo menos el 1% de la lista nominal de cada entidad. Rodríguez Calderón podría ser el único aspirante independiente a la presidencia que ostente un cargo mientras recolecta las firmas.

El diario El Norte, basado en Monterrey, la capital de Nuevo León, publicó recientemente una encuesta en la que se afirma que el 71% de los 4.6 millones de habitantes del Estado rechaza las aspiraciones presidenciales de El Bronco. Solo el 26% de los ciudadanos de Nuevo León lo respalda.

El gobernador inició su mandato en octubre de 2015 su mandato con una alta popularidad tras arrasar en las elecciones con el 49,3% de los votos y doblando a los candidatos del PAN y el PRI, los partidos que habían ostentado el poder de esa región al norte del país. Con el tiempo, la aprobación de El Bronco se erosionó. Su círculo más próximo de colaboradores ciudadanos abandonó el Gobierno y su mandato comenzó a ser conocido más por sus polémicas y dislates que por sus acciones o buenos resultados.

El Bronco no solo ha perdido terreno en su aprobación local. El fenómeno de los independientes también ha perdido fuelle en los sondeos demoscópicos. Una encuesta reciente afirma que el 12% de los mexicanos estarían dispuestos a apoyar a un candidato sin partido. Pero solo 1% de los ciudadanos votaría por Jaime Rodríguez Calderón. El Bronco es, sin embargo, el independiente más conocido por la opinión pública. En una encuesta de Grupo Reforma de junio, el gobernador de Nuevo León no superaba el 8% de la votación en una serie de escenarios.