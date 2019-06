El miedo no nos deja tomar decisiones acertadas

24 de junio de 2019 – Agencias.

Todos los días las noticias que afectan a los inmigrantes sin permiso de estadía en este país sorprenden por lo insólitas y por el miedo que causan en la gente que vive aquí, incluso desde hace varios años. La mente, como ya lo he mencionado anteriormente, crea unos escenarios apocalípticos que aterran y desde antes de que ocurran, si es que pasa lo que tanto temor nos produce, el miedo nos hace tomar decisiones no congruentes con una realidad sino con una imagen fatal que nuestra mente nos presenta. Nos vemos ya en una patrulla, junto a varios otros inmigrantes, rumbo a una deportación. En resumidas cuentas, estamos pagando angustias anticipadamente. Y a lo mejor, nunca se realiza lo que tanto nos aterró hace unas semanas o meses, entonces, ¿para que nos preocupamos por algo que no ha pasado aun?

Los medios son en parte culpables de anunciar con grandes titulares: “Trump promete deportar millones de inmigrantes (sin autorización de estar aquí) desde la próxima semana, sin excepciones”

Eso dijo el mandatario, como ha dicho muchas cosas, pero como dicen: “del dicho al hecho hay mucho trecho” uno puede decir muchas cosas, incluso el Señor Presidente, pero para que eso se vuelva una realidad al pie de letra, no resulta tan simple. NO se pueden deportar millones de inmigrante tan rápidamente como se prevé en sus palabras.

¿Por qué?

Porque este es un país de leyes, se requiere cumplir con un trámite legal para deportar a alguien, a no ser que ya tenga una orden de deportación y en ese caso, los agentes solo están cumpliendo ya con un fallo de un juez. Pero si usted es detenido en una redada, por ejemplo, a usted le asiste el derecho de ser escuchado, de tener un abogado, de ser vencido en juicio y de exponer todas las leyes que te puedan asistir para quedarse aquí. Cada uno es un caso diferente y muchos requieren de asistencia legal, de un buen profesional de leyes, que lo defienda y consiga la manera de que se quede aquí protegido por las leyes.

Ni el encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas, Mark Morgan, que apoya al pie de la letra los planes del presidente Trump para deportar “sin excepciones” a todos los indocumentados del país, el pasado martes reaccionó a la nueva amenaza del mandatario de que empezarán a expulsar la semana que viene a millones de personas: “Es prácticamente imposible”.

En esta oportunidad esta acción se centrará en más de un millón de personas que recibieron órdenes definitivas de deportación por parte de jueces federales, pero que siguen libres en el país, según le dijo una fuente del gobierno a la agencia AP.

Otras autoridades con conocimiento de este plan han dicho que la operación no es inminente y que los funcionarios del ICE no sabían que el presidente iba a anunciar públicamente a través de Twitter planes de aplicación de la ley de carácter delicado.

No es fácil deportar a todos los inmigrantes en un corto tiempo, porque no existen los recursos para lograrlo, además las deportaciones tienen muchas aristas, por ejemplo: que pasaría si es que si arrestan y deportan a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses, como se manejaría legalmente este asunto, no se sabe qué pasaría con estos niños, algo que crearía otro problema de carácter humanitario. Sin embargo, los que apoyan un plan radical como el de Trump creen que solo así se enviaría un mensaje que desincentive la inmigración de familias.

“Ellos lo saben. Ellos lo saben (que se planea esa operación masiva de deportación). Van a comenzar la semana que viene, y cuando la gente empiece a llegar a nuestro país y entren ilegalmente, tendrán que salir”, dijo Trump.

Esas declaraciones parecen apuntar a un proceso de deportación en la frontera, y no tanto en el interior del país, donde el ICE despliega sus operaciones.

Y aunque todo lo que ha dicho Trump en contra de los inmigrantes puede tener visos políticos ya que lo dijo en el momento que lanzó su candidatura a la presidencia del próximo periodo, no quiere decir que no seamos precavidos, sin dejar que el miedo nos domine, de seguro se verán notas que anuncian redadas en diferentes partes, pero eso también tiene el fin de amedrentar a los inmigrantes. NO es de ninguna manera viable deportar a millones de inmigrantes un periodo corto, ni siquiera mediano, pero eso no quiere decir que no seamos cautelosos, tengamos un plan en caso de que algo así pudiera afectarnos, pongámonos de acuerdo con familiares y amigos en caso de tal….

