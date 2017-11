El opositor Antonio Ledezma huye de Venezuela y llegará mañana a España

El alcalde Caracas salió de madrugada hacia Colombia

17 de noviembre de 2017 – Agencias.

as autoridades de Colombia confirmaron hoy que el líder opositor venezolano y alcalde de Caracas Antonio Ledezma se encontraba en territorio colombiano tras escapar del arresto domiciliario en el que estaba en Venezuela desde 2015. Ledezma volará desde Bogotá con destino a Madrid en un vuelo de Avianca, confirmaron fuentes cercanas al político. Ese vuelo con código AV26 aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, donde reside su esposa Mitzy Capriles, a las 6.05 hora local

“Fue una travesía peliculesca”, ha contado Ledezma a la prensa desde Colombia. “Estamos hablando de pasar más de 29 puestos (de control) entre guardias nacionales y policías del Gobierno”, ha recalcado.

Ledezma ha asegurado que ni siquiera su familia sabía que huiría –“consulté únicamente con mi conciencia”–. “Han sufrido mucho”, ha dicho sobre su mujer y sus hijas, “han pasado horas de angustia sin saber donde estaba yo”.

El ex edil capitalino ha pedido “comprensión” a su familia y a los venezolanos. “Ya es hora de que comprendamos que con la conciencia de un pueblo no se juega”, ha subrayado.

El líder opositor ha abandonado su casa de madrugada y ha cruzado la frontera por el Puente Internacional Simón Bolívar, en la población de Villa del Rosario, tal y como ha confirmado Migración de Colombia.

Ya por la mañana (hora local) la casa familiar de Ledezma “ha sido violentada” por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), según ha denunciado su mujer, Mitzy Capriles, en Caracol Radio. La prensa venezolana asegura que la vivienda sigue bajo vigilancia.

Ledezma ha explicado desde Colombia que su intención es iniciar un “peregrinaje” por el mundo que tendrá como primera parada Madrid, a donde llegará el sábado a las 6.00 (hora española) en un avión procedente de Bogotá.

Desde España, el dirigente de Alianza Bravo Pueblo seguirá “su lucha democrática por la liberación de nuestro país”, ha subrayado el entorno de Ledezma.

Hasta su regreso a Venezuela, ha explicado, deja “la bandera” de la “lucha” contra Maduro a María Corina Machado, la jefa de Vente Venezuela, uno de los partidos políticos que integran la Mesa de Unidad Democrática (MUD), y con quien se ha alineado en la pugna que mantienen las distintas corrientes de la MUD.

Ledezma ha pedido a los venezolanos que mantengan “la lucha con decoro”. “No hay que perder la esperanza. Esa es la gran virtud del pueblo venezolano”, ha afirmado. A Maduro, por otro lado, le ha instado a “dejar de torturar” y “matar de hambre” a los venezolanos.

Machado ha definido a su “amigo” Ledezma como “un héroe de Venezuela porque no aceptó claudicar”. “Yo estaba segura de que no permitiría que lo hicieran rehén”, ha escrito en Twitter. Además, en declaraciones a la prensa –luciendo la bandera venezolana– ha destacado que lo ha hecho para ser “útil” a la causa opositora, no por su propia libertad, ya que, según Machado, ha recibido numerosas ofertas del Gobierno en este sentido.

La esposa de Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, le confirmó a Caracol Radio que el alcalde huyó de su casa, llegó a la frontera y tendría como destino final un país europeo sin especificar. Capriles, que aseguró que conocía los planes de su marido, denunció que fue “violentada” en su casa por los agentes del Sebin cuando intentaron entrar en horas de la mañana para conocer el paradero de Ledezma, sin ofrecer mayores detalles.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entraron hoy en su domicilio. Según pudo constatar Efe, varios agentes del Sebin entraron en la vivienda situada en la urbanización Santa Rosa de Lima del este de Caracas y en la que ha pasado bajo arresto domiciliario la mayor parte de los más de dos años y medio que han transcurrido desde que fuera detenido.

Bajo la ventana a la que varias veces salió Ledezma a saludar durante su arresto podían verse vehículos del mismo servicio secreto que le detuvo el 15 de febrero de 2015 por delitos de conspiración y asociación para delinquir por los que aún no ha sido juzgado.

El político venezolano ha sido una de las figuras más vehementes y activas contra los Gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, y participó y convocó antes de ser apresado en numerosas manifestaciones que en algunos casos se saldaron con disturbios.

Ledezma llegó a declararse en 2009 en huelga de hambre para protestar contra el nombramiento por parte del Gobierno, en el municipio de Caracas y otras jurisdicciones perdidas en las urnas por el oficialismo, de autoridades paralelas dirigidas por oficialistas designadas sin pasar por las urnas.

El apoyo a Ledezma también ha llegado del exterior. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sostenido que es “un referente moral”. “Ahora libre para liderar la lucha desde el exilio para la instauración del sistema democrático en su país”, ha valorado en dicha red social.

Los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia), que han respaldado a la oposición venezolana en estos años, también han aplaudido el comportamiento de Ledezma. “¡Bienvenido a la libertad! (…) Te necesitamos libre por el mundo defendiendo la libertad, los Derechos Humanos y la democracia”, ha defendido Pastrana en Twitter.

Ledezma fue detenido en 2015, en su despacho de la Alcaldía de Caracas, justo cuando se cumplía el primer aniversario del arresto de su colega opositor Leopoldo López, por supuestamente urdir un plan para matar a Maduro. Estuvo cuatro meses en la cárcel militar de Ramo Verde y rápidamente le fue concedido el arresto domiciliario por motivos de salud.

El pasado 1 de agosto fue detenido en su casa caraqueña por agentes del SEBIN que le llevaron de vuelta a Ramo Verde por violar las condiciones de su arresto domiciliario, que implicaban que no podía hacer declaraciones políticas. En los últimos meses, ha difundido varios vídeos en los que denuncia la situación en Venezuela.

Días después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le devolvió a “casa por cárcel” para que cumpliera la prisión provisional “tras recibir la evaluación médica ordenada por el órgano jurisdiccional competente”, de acuerdo con el comunicado emitido entonces por el TSJ.