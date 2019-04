El rapero Nipsey Hussle, asesinado a tiros en Los Ángeles

El artista fue atacado junto con otras dos personas en una tienda de ropa de su propiedad en el sur de la ciudad. Tenía 33 años y dos hijos

1 de abril de 2019 – Los Angeles – Agencias.

El rapero Nipsey Hussle ha muerto este domingo tras recibir varios disparos durante un enfrentamiento a tiros en el sur de Los Ángeles, según confirmaron fuentes policiales a los medios locales. Tenía 33 años. Otras dos personas sufrieron heridas de bala en el suceso y fueron trasladadas a un hospital.

A las 14:52, hora local, Nipsey Hussle puso un mensaje en Twitter que decía: “Tener enemigos fuertes es una bendición”. Según la cadena local KTLA, la llamada a la policía se produjo a las 15:20. Alrededor de las seis de la tarde locales la policía aún no había realizado detenciones en relación con el tiroteo ni había comunicado si tenía sospechosos.

La noticia del tiroteo apareció en la web de cotilleos TMZ alrededor de una hora después. Fuentes de la policía informaban de un tiroteo en el exterior la tienda de ropa de Hussle, llamada The Marathon Clothing Store, en el número 3420 de la avenida Slauson en el sur de la ciudad.

El nombre real de Nipsey Hussle era Ermias Asghedom y había crecido en ese mismo barrio del sur de Los Ángeles. De joven, estuvo metido en la cultura de las bandas, que tuvo su epicentro en South LA en los años 80 con los Crips y los Blood.

Hussle se inició en la música grabando sus propios temas en 2005 y debutó con su primer single en 2009, Hussle in the house. En aquel videoclip dejaba claro que había crecido dentro de la cultura de los Rolling 60s Crips, una de las bandas de South LA. Desde entonces se hizo un hueco en el mundo rap de Los Ángeles y colaboró con artistas como Snoop Dogg, Problem y Tyga. No publicó un álbum completo hasta Victory Lap, en 2018. Fue nominado al mejor álbum de rap en los Grammy de este año.

Asghedom era hijo de un inmigrante de Eritrea. Su madre es afroamericana. Nació en el barrio de Crenshaw, Los Ángeles, en 1985. En una entrevista con Complex en 2010 contaba que tuvo problemas en el colegio y lo dejó con 15 años, antes de terminar el Bachillerato. Después se interesó por el lenguaje, la filosofía y la psicología y tomó cursos en la universidad pública. Tenía una hija pequeña llamada Emani y un hijo con la actriz Lauren London.

En aquella entrevista hablaba de sus orígenes en la cultura callejera: “Creo que soy un embajador. No para darme importancia, pero creo que aparte de Snoop (Dogg) no conozco a nadie más que estuviera activo en la mierda de las bandas. No soy el negrata más duro, no es eso lo que quiero decir. Pero estábamos ahí de verdad, era nuestro día a día”. También decía que le parecía “un fraude” cuando los raperos simulaban la cultura de las bandas sin haber estado en las calles de verdad “jugándote la vida”.

Después de conocer el éxito, mantuvo el contacto con el barrio de su juventud, donde invirtió en varios negocios para dar empleo local, como la tienda en la que fue asesinado.

“Nos enfrentábamos a la muerte, a asesinatos”, dijo en una entrevista con Los Angeles Times el año pasado, recordando sus años de adolescente en South LA. “Era como vivir en una zona de guerra, donde la gente muere y todo el mundo es un poco inmune. Creo que lo llaman estrés postraumático, cuando la gente ha pasado mucho tiempo en la guerra. Creo que Los Ángeles sufre de eso, porque no es normal, y sin embargo pasado un tiempo lo asumimos como si lo fuera”.