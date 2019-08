El rapero Tee Grizzley, víctima de un tiroteo

El coche del músico, que ha salido ileso del ataque, fue acribillado a balazos este martes y su representante, que le acompañaba en ese momento, murió pocas horas después

22 de agosto de 2019 – Agencias.

El rapero Tee Grizzley, de 25 años, ha sido víctima de un tiroteo. El coche del músico estadounidense fue acribillado a balazos este martes mientras paseaba por las calles de Detroit, donde nació y reside. Grizzley, cuyo nombre real es Terry Wallace Jr., salió ileso del ataque, pero su representante, Jobina Brown, de 41 años, fue herida y trasladada a un hospital de la ciudad, donde falleció pocas horas después, según ha publicado el portal TMZ.

El rapero estaba “saliendo del asiento del pasajero delantero cuando el tirador se acercó a pie y apretó el gatillo, impactando en el costado izquierdo de la manager”, han señalado las fuentes del medio estadounidense. Además, han añadido que se escuchó gritar a Brown antes de que se produjeran “tres o cuatro tiros”, según el conductor del Cadillac Escalade del rapero. La representante viajaba en el asiento trasero cuando las balas impactaron contra ella. En ese momento, el automóvil se había detenido y Grizzley estaba saliendo.

Las fuentes policiales no han aclarado si el artista era el objetivo del ataque, pero ni él ni el conductor fueron alcanzados por las balas. “El tiroteo mortal se produjo durante la noche del pasado día 20, cuando un hombre armado abrió fuego”, han informado fuentes de la investigación a TMZ. Por ahora, no está clara la razón del suceso. Tras lo ocurrido, Grizzley socorrió a Brown mientras el conductor pedía ayuda, hasta que llegó la ambulancia que la trasladó al hospital.

Tee Grizzley se hizo famoso hace dos años, cuando el jugador de baloncesto LeBron James, entonces en los Cleveland Cavaliers, publicó un vídeo en el que se le ve en el gimnasio con el tema del rapero First Day Out, que alcanzó casi nueve millones de reproducciones y más de 55.000 comentarios y se hizo viral rápidamente. Además, originó un reto: imitar al de los Cavaliers. “He visto ese vídeo dos veces al día desde que lo publicó porque es mi vídeo favorito del mundo entero. LeBron hizo popular una canción con ese vídeo, así que cada vez que la oigo me acuerdo de él. Cuando algo bueno pasa, lo hago, porque me gusta, me hace reír y sentirme bien”, comentó su rival Draymond Green, en la plantilla de los Golden State Warriors.

El tiroteo en el que se ha visto implicado Tee Grizzley no es una excepción en Estados Unidos, donde parecen acumularse los atentados contra raperos. El pasado 31 de marzo, el artista Nipsey Hussle murió tras recibir varios disparos durante un enfrentamiento en el sur de Los Ángeles. Tenía 33 años. El nombre real del músico era Ermias Asghedom y había crecido en ese mismo barrio del sur de Los Ángeles en el que falleció. De joven, estuvo metido en la cultura de las bandas, que tuvo su epicentro en South LA en los años 80 con los Crips y los Blood.

El pasado año, el polémico rapero XXXTentacion fue asesinado en Miami. El artista tenía 20 años y recibió varios disparos cuando salía de una tienda de motocicletas hacia su coche. El cantante enfrentaba cargos de violencia doméstica tras ser acusado de agredir a su novia embarazada, algo que él había negado. Comenzó a escribir música tras ser liberado de un centro correccional juvenil y lanzó en 2013 su primera canción en la plataforma de distribución de audio SoundCloud, titulada News/Flock. Su música, muy oscura y de sonidos apagados, a menudo evocaba su depresión y su pasado criminal.

Menos de 24 horas después de la muerte de XXXTentacion, el rapero Jimmy Wopo, de 22 años, fallecía tras otro tiroteo en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Wopo, cuyo nombre real era Travon Smart, recibió los dos tiros que acabaron con su vida mientras se encontraba en su coche, un Mazda blanco. Los disparos procedían de otro vehículo que pasó a su lado. El fallecido tenía antecedentes por tráfico de drogas y se encontraba en libertad condicional, incluso había estado preso por haber violado las normas para permanecer fuera de la cárcel.