El ratón más famoso del mundo cumple 90 años de existencia y sus seguidores lo celebran por todo lo alto con festejos en distintas ciudades

19 de noviembre de 2018 – Agencias.

Después de que los estudios Universal se quedaran con los derechos de Oswald, el conejo afortunado, Walt Disney decidió formar su propia empresa y asegurarse de que los derechos de cualquiera de los personajes que creara los pudiera conservar. Así fue como al lado de Ub Iwerks, Les Clark y Wilfred Jackson, Disney comenzó a desarrollar nuevas ideas.

Fueron meses de trabajo para desarrollar nuevos personajes. Un ratón inspiró el personaje más emblemático y reconocido de Disney. Así, hace 90 años Mickey Mouse llegó al mundo de las caricaturas y se instaló para siempre en el cariño del público.

El 18 de noviembre de 1928 los cines de Estados Unidos proyectaron en sus pantallas Steamboat Willie, corto animado con el que Mickey Mouse debutó en la pantalla grande, catapultándolo a la fama mundial y convirtiéndolo en el ícono de los estudios Disney y en el personaje consentido de su creador y fundador de la empresa.

El Colony Theatre de Nueva York fue el lugar donde Mickey llevó el sonido al primer corto animado de la compañía y posterior a Plane Crazy que fue el corto que se le presentó a los inversionistas. Tan sólo ocho minutos fueron necesarios para que el ratón de pantalones cortos, zapatos y gorra de marinera conquistara el corazón del público con su alegre silbido y pericia para hacer música con todo lo que se encontraba.

El impacto de Mickey Mouse en la cultura popular es innegable; prueba de esto es la muestra Mickey: The True Original Exhibition, la cual se inauguró el pasado 8 de noviembre como parte de los festejos de los 90 años del ratón más famoso del mundo.

En esta exhibición, que se encuentra alojada en el número 60 de la avenida 10 en Nueva York, se presentan obras de más de 20 artistas contemporáneos de todo el mundo, entre ellos Daniel Arsham y Katherine Bernhardt, e incluye también una obra histórica inspirada en Mickey realizada por el artista legendario Keith Haring.

El dibujo de Haring, Untitled (Mickey Mouse) está acompañado de una variedad de fotos originales del artista cuidadosamente seleccionadas, así como algunas de sus obras más famosas de

Mickey Mouse fotografiadas por Tseng Kwong Chi.

Las obras originales e históricas se presentan en más de una docena de salas temáticas, todas cuidadosamente curadas y diseñadas para resaltar un capítulo diferente de la historia de Mickey Mouse.

La exhibición ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir momentos dignos de capturar para la posteridad como una réplica del barco de Steamboat Willie, escenas envolventes en blanco y negro de los clásicos cortos animados, una reinterpretación transformadora de The Sorcerer’s Apprentice (El aprendiz de brujo) de la cinta Fantasia y una recreación del set de All New Mickey Mouse Club, de 1990.

Los asistentes también podrán ver la colección Disney Archives, que incluye productos de consumo icónicos inspirados en Mickey Mouse a lo largo de las décadas, así como el premio Oscar por la creación de Mickey Mouse, que se recibió en préstamo del museo The Walt Disney Family Museum en San Francisco. La exhibición estará abierta al público hasta el 10 de febrero de 2019.

También, como parte de los festejos, Disney decidió rendirle homenaje al personaje con un nuevo retrato llamado Spreading Happiness Around the World (Esparciendo felicidad por todo el mundo), el cual fue realizado por el veterano animador de The Walt Disney Animation Studios, Mark Henn.

La obra, que se presentó en la Comic-Con de San Diego, es la portada de la edición de otoño de Disney Twenty-three, publicación trimestral en exclusiva para los miembros del D23, Club Oficial de Fans de Disney.

También el Museo del Juguete Antiguo de México se une al festejo de Mickey Mouse. Será con una charla brindada por Johnny Carmona, mercadólogo y conductor, quien compartirá la importancia e influencia de Mickey en la cultura popular.

La influencia de Mickey Mouse en la cultura popular es innegable, por eso, marcas como Vans, Pull & Bear, Zara, Stradivarius, Mango, Forever 21 han decidido lanzar colecciones especiales de ropa y zapatos.

También los mexicanos Enrique García, Francisco Pinzón, Howi, Intrínseco, Pay’s, Simona, Taller Obsidiana y Trama diseñaron piezas de joyería, escultura, muebles, ropa y zapatos.