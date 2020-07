El rebrote de COVID-19

1 de julio de 2020 – Agencias.

Cuidarnos acatando todas las recomendaciones de los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) parece que no son suficientes cuando de los jóvenes se trata, ellos asumen que, debido a su juventud son inmunes al virus y siguen su vida como si no existiera COVID-19.

Asisten a reuniones entre ellos, no usan máscaras ni guardan el distanciamiento social, esto hace que las probabilidades de contagio se incrementen grandemente; de pronto a ellos no los ataca tan fuerte, aunque no es una regla del todo cierta, varias de las muertes también son de jóvenes, aunque también es cierto que los adultos mayores de 65 años o de personas con afecciones respiratorias o de otra índole son más propensas a infectarse, algunos fatalmente. Y este es le peligro con la juventud que no cree que este virus sea más allá de una gripe pasajera. Sin saberlo llegan a casa e infectan a sus padres y estos a las personas mayores que frecuentan. Los abuelos los visitan y pueden quedar contagiados. Entonces, por más cuidados que tengan las familias, siguen estando muy expuestas.

La única protección es que los adultos mayores o de alto riesgo, se aíslen voluntariamente y no visiten a ningún familiar, pidan los alimentos y medicinas para que les sean llevados y con todas precauciones los reciban. Este encierro no es fácil, ¿quién no quiere ver a los hijos, los nietos, la familia? pero si de verdad se quieren proteger, deben verlos y hablar con ellos a través del celular o las tabletas, esta es la nueva realidad que nos tocó vivir.

¿Y hasta cuándo? Nadie tiene una respuesta que apunte a una fecha responsable. Sabemos que una vacuna es la solución más inmediata, pero esto antes de un año no es muy posible. Si, vacunándonos y esperando que esta sea efectiva y al alcance de todos los perfiles económicos y sociales, seguramente las personas de alto riesgo y adultos mayores pudieran nuevamente llevar una vida social como hasta hace poco, visitar a los hijos y nietos, abrazarlos y besarlos y asistir a reuniones y demás actividades sociales, solo con la vacuna serán nuevamente posibles estos escenarios que hoy tanto añoramos.

No es de extrañar que un certificado de vacunación se convierta en el nuevo ID para poder viajar por avión o crucero, para asistir a los bares, restaurantes y cualquier espectáculo donde asistan gran cantidad de personas, pues este certificado que pudieran pedírselo a la entrada garantizaría su seguridad y la de los demás asistentes. Pero claro, esto es teniendo en cuenta que todas las personas quieran recibir la vacuna que no tengan temores y que estas cumplan con los más altos estándares de los científicos y de los departamentos de salud.

Esta es a mi juicio la posibilidad más viable y segura para la gran mayoría de personas y así entrar a la nueva realidad social sin temor. De lo contrario, por ahora, permanecer en confinamiento en nuestra casa es la mejor opción, si queremos ver crecer a nuestros hijos y nietos. No es fácil, pero es la realidad que nos tocó en este 2020 que ya va por la mitad y no sabemos que nos espera en el segundo semestre y más allá.

Este aspecto que menciono aquí es lo que corresponde a nuestros sentimientos: del amor, de la necesidad que tenemos todos los humanos de socializar, de sentir el calor humano y en especial el de nuestra familia.

Pero el otro aspecto, el económico y todo lo que tiene que ver con regresar a nuestros trabajos, el de los negocios y nuestros ingresos es otro escenarios que amerita otro editorial, pues es un tema espinoso que depende del renglón donde se mueve cada uno de nosotros, unos están sufriendo grandemente por el desempleo, mientras otros no tanto, e incluso, para algunos más afortunados, el COVID-19 ha sido lo mejor en el aspecto económico que les haya podido pasar. Desafortunadamente la realidad es que a la gran mayoría de los latinos nos ha golpeado fuertemente y nadie sabe cómo será el desarrollo económico en los próximos meses o años. Esta pandemia nos debe dejar grandes lecciones para enfrentar esta y las próximas, porque si de algo debemos estar seguros es que el COVID-19 no será la última, ya se ha bla de una nueva, un virus porcino, que puede ser altamente contagioso y pudiera ser una nueva pandemia, lo llaman G4, esta siendo fuertemente vigilado y todo el mundo científico lo tiene en la mira, pero hasta ahora es solo un pronóstico conservador, pero como esta posibilidad, pueden otros virus llegar o pueden mutar los que conocemos. La salud debe ser lo primero en mira de nuestros gobernantes y a usted y a todos nos obliga a ser comprometidos con nuestro comportamiento, todos en el país debamos aceptar nuestra responsabilidad, esto es de todos y para todos: una obligación.

