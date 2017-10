Emma Stone y Julianne Moore participan en un vídeo a favor de endurecer el control de armas

19 de octubre de 2017 – Agencias.

Emma Stone, Julianne Moore y Melissa McCarthy son algunas de las celebridades que participan en un vídeo que reivindica unas leyes de armas más estrictas en Estados Unidos y rechaza la Asociación Nacional del Rifle. Bajo el nombre Call the Congress #RejectNRA’ las actrices instan a los estadounidenses a que llamen al Congreso y muestren su rechazo a un proyecto de ley que restringe la normativa sobre la seguridad de los silenciadores y otro que facilita el transporte oculto de armas de fuego entre diferentes Estados.

El vídeo se ha difundido después de la mayor matanza con armas de fuego en la historia estadounidense, que se produjo en la noche del 2 de octubre durante un concierto en Las Vegas que acabó con la vida de 59 personas y causó más de 500 heridos. “El tiroteo masivo en Las Vegas nos tiene a todos llorando, asustados y enfadados”, dice la ocarizada Emma Stone, de 28 años, al inicio de la cinta. “No deberíamos facilitar que las personas con historias peligrosas compren silenciadores”, añade Moore, de 56 años, en otra escena.

Además de Stone, Moore y McCarthy, también aparecen en el víddeo los actores Bill Hader, Adam Scott, Laura Dern, Kathryn Hahn, Elizabeth Banks y Zazie Beetz, los cantantes Sheryl Crow y Jack Antonoff, el filósofo y neorocientífico Samuel Harris o la diseñadora Cynthia Rowley.

El vídeo, dirigido por el marido de Moore, Bart Freundlich, se hizo público en Youtube el miércoles a través de Everytown for Gun Safety y Moms Demand Action for Gun Sense in America, dos organizaciones que tienen como objetivo la prevención de la violencia armada. “Me emocionó mucho la respuesta de tantos amigos y colegas que aprovecharon la oportunidad para formar parte del vídeo”, dijo Freundlich en un comunicado.

Algo que secundó y también agradeció su esposa: “No importa cuáles sean nuestros trabajos de hoy en día, todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha por la seguridad de las armas y estoy emocionada de que mis amigos y colegas alienten a más personas a tomar medidas”.

La oscarizada intérprete es una de las activistas más famosas que lucha contra la libre proliferación de las armas en Estados Unidos. Ya en octubre de 2015, Moore encabezaba otra campaña junto a Everytown for Gun Safety. La actriz ha contado en alguna ocasión que se puso a trabajar por el control de armas de fuego tras el tiroteo de 2012 en una escuela primaria de Connecticut en el que hubo 27 fallecidos.