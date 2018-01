Empleadores y proveedores de cobertura tienen más tiempo para proveer formularios de cobertura médica a individuos

11 de enero de 2018 – Consejo tributario del IRS 2018-6SP.

El IRS extendió la fecha de vencimiento de 2018 para que ciertos empleadores y proveedores de cobertura de salud proporcionen formularios de información de cobertura de salud de 2017 a las personas.

Las siguientes organizaciones ahora tienen hasta el 2 de marzo de 2018 para proporcionar los formularios 1095-B o 1095-C a las personas:

Aseguradoras

Empleadores autoasegurados

Otros proveedores de cobertura

Empleadores grandes aplicables

La fecha del 2 de marzo es una extensión de 30 días a partir de la fecha de vencimiento original del 31 de enero.

Estas organizaciones deben proporcionar declaraciones a los empleados o personas cubiertas. Las declaraciones contienen información acerca de la cobertura médica ofrecida o brindada a los empleados o personas cubiertas. Los recipientes pueden usar esta información para determinar si pueden reclamar el crédito tributario de prima en sus declaraciones de impuestos.

Esta prórroga de 30 días es automática. Los empleadores y proveedores no tienen que solicitarla. Las fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones de información de 2017 con el IRS no se extienden. Para 2018, las fechas de vencimiento para presentar las declaraciones de información con el IRS son:

28 de febrero para los que presentan en papel.

2 de abril para los que presentan electrónicamente.

Debido a estas prórrogas, las personas puede que no reciban sus Formularios 1095-B o 1095-C para el momento en que estén listos para presentar su declaración individual de impuestos de 2017. Si bien la información en estos formularios puede ayudar a preparar una declaración, no se requiere que los contribuyentes tengan estos formularios para presentar. Los contribuyentes pueden preparar y presentar sus declaraciones usando otra información sobre su cobertura de salud. Los contribuyentes no tienen que esperar por los Formularios1095-B o 1095-C para presentar.

Más información:

Aviso 2018-06, en inglés

IRS.gov/aca