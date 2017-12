En esta Navidad “Santa” trae regalos para todos

21 de diciembre de 2017 – Por: Ing. Jairo Vargas – Director.

Estamos en tiempo de Navidad, tiempo de celebración, tiempo de regalos, y en esta oportunidad santa llegó para todos los contribuyentes al fisco de esta nación con obsequios en el recorte a sus impuestos que, según nuestro presidente, nos va aliviar en alguna medida de la carga tributaria, en otras palabras: vamos a pagar menos impuestos.

Como algo que caracteriza las navidades, los estadounidenses recibieron de manos del congreso el “regalo” que el presidente Trump había anunciado desde hace varios meses. Como todos sabemos o al menos hemos escuchado hablar sobre el tema, la reforma fiscal fue finalmente aprobada por el congreso y el presidente celebra su triunfo legislativo que ha llamado el “mayor recorte de impuestos de la historia” del país, sin lugar a duda constituye su mayor logro legislativo desde que llegó a la Casa Blanca.

Claro, igual que los que los obsequios envueltos en papeles de vistosos colores que colocamos al pie del árbol, no todos son del mismo tamaño, algunos son pequeños como por ejemplo que menciono Trump en su reciente alocución al referirse al tema, para una familia de cuatro personas que gana alrededor de $75,000 al año, pudiera al destapar su regalo, encontrar un obsequio de $2000 dólares, o sea, pagar anualmente esa cantidad menos en sus impuestos.

Por otra parte, como todos sabemos, el regalo depende de la persona a quien se lo demos, los que más reciben son los mas amigos, los que más queremos y aquí tampoco hubo diferencia con los obsequios de nuestro presidente. Trump, se lució al recortar impuestos a las grandes rentas y las empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco para las compañías de 35 % a 21 %, un solo regalo igual para todas esas grandes empresas, como para que no peleen, igualito para todas, las cuales deben estar muy contentas, como niño con juguete nuevo, mientras que para los demás hubo siete tipos de “regalos” (genera siete horquillas de pago fiscal para los individual), aumentando las cantidades de la exención.

Los que no están contentos con los regalos, son la gran mayoría de los demócratas, que quisieran devolverlos, pero desafortunadamente esto no es Walmart, que podemos retornarlos inmediatamente, quizás luego de algunos años, porque al igual que con el Obamacare, querrán cambiarlo o al menos modificarlo, pero eso será en otro tiempo, quizás cuando el nuevo o la nueva inquilina de la Casa Blanca le dé por cambiar el decorado navideño de Trump y a propósito del sistema de salud, dentro de aprobación de la reforma fiscal también se incluyó la revocación del mandato de seguro individual requerido por la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama a partir de 2019, y se le dio via libre a la perforación en una parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Como quien dice, nada que ver, pero en rio revuelto ganancia de pescadores.

Y que pasa cuando se nos va la mano en la compra de regalos, todos sabemos que en esta época gastamos muchas veces de más, pues aquí tampoco hay diferencia, “santa” para comprar estos “regalos”, le agregó la bobadita de 1,5 billones de dólares al déficit de Estados Unidos, como quien dice: uso “la tarjeta de crédito” y se endeudó, con la esperanza mental de que las grandes empresas con ese importante ahorro, van a invertir más, generar más empleo e incluso pudieran traer las empresas que salieron del país de vuelta, un noble pensamiento, sin lugar a duda, pero como decimos: “del dicho al hecho hay mucho trecho” y no lo digo con pesimismo, cuando se produjo un recorte fiscal en la época de Reagan, también se pensó lo mismo con las grandes corporaciones y desafortunadamente no se dio, pero concedámosle la presidente el derecho a la duda y que en esta vez sí se dé por el bien de todos y no se produzca el apocalipsis que predicen los demócratas, quienes aseguran que esta medida, refiriéndose a la reforma fiscal aprobada por el congreso, “destruirá el país” y han advertido a los republicanos que se “arrepentirán” de lo que han hecho en el día de hoy.

Hoy los tiempos son diferentes y hay que reconocerlo, como Trump apuntó que el desempleo continúa cayendo en el país, que “el mercado de valores se encuentra en un nivel récord” y prometió que los salarios “pronto subirán”.

Son muy buenos propósitos para el año que viene, y como es nuestra costumbre con las uvas a las doce del 31, pidamos de esa tradicional forma para que se convierten en realidad.

Por lo pronto, para todos: Una Feliz Navidad en compañía de todos los suyos.

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Lattino News, LLC