Entregarán tarjetas de ayuda de hasta $1,500 a los residentes de Los Ángeles

Desde hoy las familias de bajos recursos pueden solicitar una ayuda a la ciudad de Los Ángeles

14 de abril de 2020 – Agencias.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció este lunes la creación de un programa para ayudar a las familias angelinas que han perdido ingresos debido al COVID-19.

La Tarjeta Angelino, como se ha llamado al programa, es una tarjeta débito que proporciona asistencia financiera para los residentes de Los Ángeles que estaban debajo del límite de pobreza federal antes de que empezara la crisis del coronavirus.

Las tarjetas vendrán cargadas con sumas de $700, $1,100 0 $1,500 dependiendo del ingreso y del tamaño de la familia.

Los solicitantes deben cumplir tres requisitos: tener su hogar en la ciudad de Los Ángeles. Ser un hogar con ingresos anuales totales que cayeron por debajo del nivel federal de pobreza antes de la crisis de COVID-19. Y ser un hogar que ha caído en dificultades económicas más profundas durante la crisis porque al menos un miembro del hogar ha perdido un trabajo o ha experimentado una reducción en los ingresos de al menos el 50%.

Las familias podrán aplicar en línea únicamente desde hoy 14 al 16 de abril de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Las autoridades de Los Ángeles no solicitaran ni consideraran el estado de inmigración de las personas para otorgar el beneficio. Además, no se considera un beneficio público y no está sujeta a la regla de Carga Pública.

Consulte la información detallada y los requisitos aquí:

https://hcidla.lacity.org/family-source-centers