Escándalo en la UFC: Lyman Good fingió una lesión y ocultó que estaba contagiado de coronavirus

El luchador confesó que se enteró de su contagio y dijo estar lesionado

22 de abril de 2020 – Agencias.

La UFC se tardó en resignarse y fue de las últimas organizaciones deportivas que suspendió sus eventos debido a la pandemia mundial de coronavirus. La empresa intentó llevar su evento a una isla para no tener que postergarlo, desde luego, desatando la polémica, aunque no tanto como ahora, que se conoció que uno de sus luchadores fingió una lesión para no participar del próximo evento y en realidad estaba contagiado de COVID-19.

Lyman Good confesó que dio positivo de coronavirus antes de que se suspendiera el UFC 249, el evento en el que iba a pelear contra Belal Muhammad en el peso welter.

“Aunque dije que se debió a una lesión, en realidad fue porque había dado positivo por COVID-19. Tan pronto como me enteré, se lo hice saber a mi entorno. Mi verdadera preocupación eran mis compañeros de equipo, mis entrenadores y cualquier persona con la que tuve contacto. Dios no lo quiera, que se contagien, lo propaguen, y alguien más enferme. Me sentiría responsable”, explicó en entrevistacon ESPN.

El escándalo viene porque la UFC sabía que Good estaba infectado y decidió seguir adelante con la organización del evento que estaba previsto para el 18 de abril en Brooklyn, NY.

Good se puso en cuarentena en su casa tan pronto como descubrió que tenía el virus. De todas formas, su novia Elena Bulgor y uno de sus entrenadores también dieron positivo de COVID-19.