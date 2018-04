Estas son las canciones que escuchan las 100 personas más influyentes del mundo

Spotify publica una ‘playlist’ de 35 temas indicados por los personajes incluidos en la lista anual de la revista ‘Time’

23 de abril de 2018 – Agencias.

Como cada año desde 1999, ha llegado puntual la lista de la revista estadounidense Time de los 100 personajes más influyentes del mundo. Desde los presidentes de EE UU y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-Un, al cocinero español José Andrés, el listado incluye, entre otros, a celebridades del cine y del deporte, científicos, activistas de los derechos humanos y empresarios. Spotify, plataforma digital de música en streaming, ha preguntado a los personajes elegidos por Time este año que señalaran alguna canción que les inspira. El resultado es una playlist con 35 temas de artistas de todas las épocas, desde Whitney Houston hasta Coldplay, de Joni Mitchell a The Black Eyed Peas.

En el número uno de la playlist figura Sometimes It Snows in April, canción publicada en 1985 por la estrella del pop Prince. La ha indicado la escritora estadounidense Jesmyn Ward. “Me hace recordar que la especificidad genera empatía, que el lamento triste y detallado de una persona en concreto puede transmitir a quien escucha, independientemente de quien sea, el dolor, el amor y la añoranza”, ha dicho Ward. En segunda y tercera posición están Children and Art, del musical Sunday in the Park with George, elegida por la productora teatral Sonia Friedmann, y Lose Yourself, tema rap de Eminem que inspira al jugador de fútbol americano J. J. Watt.

También algunos personajes que trabajan en el mundo de la tecnología han indicado sus preferencias. A Satya Nadella, CEO de Microsoft, el estribillo de Anthem de Leonard Coen le inspira porque “habla del reconocimiento de nuestros fracasos y nuestros límites, y de la necesidad de aceptarlos y no escaparnos de ellos”. Para Cindy Holland de la plataforma de películas en streaming Netflix. Badlands de Bruce Springsteen ofrece una “urgente advertencia de que no hay que ser conformista”.

En opinión de la periodista del The New York Time Jodi Kantor, según la revista Time una de los 100 personas más influyentes de 2017, We Used To Wait de la banda canadiense Arcade Fire habla de la vida antes y después de internet, cuando había que esperar para recibir una carta o un periódico. “Cuando seamos mayores, los jóvenes nos entrevistarán sobre cómo funcionaba ese mundo antiguo”, ha afirmado.

Los grandes clásicos de la música mundial parecen ser los que más inspiran a los 100 personajes más influyentes del mundo. Entre los músicos con más canciones en la playlist, están The Beatles, Bruce Springsteen, Bob Dylan y Coldplay.